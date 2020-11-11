Украинцам упростили получение пенсий

Кабмин упростил порядок назначения и выплаты пенсий — отныне средства могут зачисляться на текущий банковский счет получателя (вместо специально открытого счета). О таком решении, принятом правительством на заседании 11 ноября, в соцсети сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Он объяснил, что при обращении в Пенсионный фонд новому пенсионеру нужно было идти в банк и открывать счет для получения пенсионных выплат или сразу на месте избрать способ получения пенсии через «Укрпочту».

«Большинство граждан, очевидно, выбирали Укрпочту, потому что не нужно еще раз приходить в ПФУ или другие государственные органы и таким образом пользовались наличными, что увеличивает риски заболеть COVID-19», — акцентирует нардеп.

Таким образом, разрешение получать пенсию, субсидию или другую денежную помощь сразу на его текущий банковский счет упрощает и делает более комфортным для гражданина получение пенсии или других социальных выплат от государства.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 3817, которым предлагается платить украинским гражданам компенсации за задержку пенсий.

Фото vgorode.ua/

515

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter