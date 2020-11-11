За задержку зарплат и пенсий будут наказывать по-новому

Не секрет, что большинство украинцев являются наемными работниками, а значит, их доход напрямую зависит от работодателя. К сожалению, руководители не всегда выполняют свои обязательства перед людьми и иногда задерживают зарплату. Причем это касается и государственных организаций, в том числе и Пенсионного фонда. Для борьбы с нерадивыми работодателями есть специальное законодательство, однако оно несовершенно. Поэтому парламентарии решили его изменить и дополнить. Давайте разберемся, станут ли украинцы более защищенными от невыплат.

Законопроект расширяет перечень видов доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация

Недавно Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 3817, которым предлагается платить украинским гражданам компенсации за задержку зарплат и пенсий. Документ расширяет перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. В такие выплаты предлагают включить пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальную помощь, стипендии, зарплату, сумму индексации денежных доходов граждан. В документе прописаны и источники таких выплат. При этом в пояснительной записке указано, что принятие закона не приведет к дополнительным расходам из госбюджета.

Кстати, в следующем году в Украине предусмотрен рост как минимальной, так и средней зарплат. В пятницу, 6 ноября, парламент принял в первом чтении проект Закона «О государственном бюджете на 2021 год». В частности, госбюджет предусматривает увеличение различных макроэкономических показателей, один из которых — средняя зарплата. Так, планируется повышение средней зарплаты с нынешних 11,9 тыс. грн до 13,6 тыс. грн в 2021 году. Также рост минимальной зарплаты до 6 тыс. грн с начала 2021 года, а с июля — до 6,5 тыс. грн.

Но будут ли эти зарплаты и пенсии выплачиваться вовремя? О том, как обстоят дела с компенсациями за задержку выплат и что изменится в случае принятия нового закона, «ФАКТЫ» поговорили со специалистами. Для начала стоит разобраться, какие существуют виды денежных доходов, при задержке которых гражданам начисляется компенсация.

«На сегодняшний день, согласно нормам Закона Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты», есть следующие виды доходов, за нарушение сроков выплаты которых предусмотрено начисление компенсации (денежные доходы граждан, получаемые на территории Украины и не имеющие разового характера). Это пенсии, социальные пособия, стипендии, заработная плата (денежное обеспечение) и другие (ст. 2 закона), — сообщил «ФАКТАМ» адвокат компании Gracers Law Firm Денис Соловей. - В то же время законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты» предусматривает расширение круга указанных выплат: пенсионное или ежемесячное пожизненное денежное содержание (включая пособия, повышение, дополнительную пенсию, адресную денежную помощь, пенсии за особые заслуги в Украине и другие надбавки к пенсии, установленной законом).

В соответствии со ст. 3 и 4 Закона Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты», компенсация рассчитывается путем умножения суммы начисленного, но не выплаченного гражданину дохода за соответствующий месяц (после удержания налогов и обязательных платежей) на индекс инфляции в период невыплаты (инфляция месяца, за который выплачивается доход, не учитывается).

Выплачивается гражданам компенсация в том же месяце, в котором осуществляется выплата долгов за соответствующий месяц. Как предусмотрено требованиями ст. 6 Закона Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты», в настоящее время компенсация выплачивается за счет:

собственных средств — предприятиями, учреждениями и организациями, которые не финансируются и не субсидируются из бюджета, а также ассоциациями граждан;



средств соответствующего бюджета — предприятиями, учреждениями и организациями, финансируемыми или субсидируемыми из бюджета;



средств Пенсионного фонда Украины, Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, Фонда обязательного государственного социального страхования Украины в случае безработицы, других целевых социальных фондов, а также средств, направленных на их выплату из бюджета.



В то же время законопроект «О внесении изменений в Закон Украины „О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты“ предусматривает другой порядок выплаты компенсации за задержку пенсий и других сумм, а именно — за счет средств Пенсионного фонда Украины, Фонда социального страхования Украины, Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, других целевых социальных фондов, а также средств, которые направляются на эти цели из бюджета», — отметил Денис Соловей.

«Умышленная невыплата руководителем организации зарплаты, стипендии, пенсии наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет»

Так что же предлагают изменить депутаты в новом законопроекте?

«Для начала, хочу обратить ваше внимание на то, что, в соответствии с Законом Украины от 28.12.2014 года № 77-VІІІ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда», был создан Фонд социального страхования Украины путем слияния Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности и Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, — рассказала «ФАКТАМ» старший юрист юридической фирмы «Кушнир, Якимяк и Партнеры» Виктория Гетьман. — Соответственно, проектом Закона № 3817 от 09.07.2020 года очень уместно предлагается заменить указанные два фонда, которые на данный момент не существуют, на действующий Фонд социального страхования Украины.

Что касается размера компенсации, то ее сумма рассчитывается путем умножения начисленного, но не выплаченного денежного дохода за соответствующий месяц (после удержания налогов и обязательных платежей) на индекс инфляции (в процентах) за период невыплаты дохода. При этом инфляция месяца, за который выплачивается доход, во внимание не принимается. Индекс инфляции исчисляется путем умножения месячных индексов инфляции за период невыплаты денежного дохода.

Также стоит отметить, что законопроект предлагает утвердить исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплат которых, гражданам должна начисляться компенсация. В частности, из перечня доходов удалена фраза «и других», то есть и других доходов, которые не имеют разового характера. Также добавлены ежемесячное пожизненное денежное содержание и сумма индексации денежных доходов граждан.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что фиксирование исчерпывающего перечня денежных доходов необходимо для устранения коррупционного фактора, который заключается в нечеткости определения оснований для принятия решения по поводу выплаты компенсации.

По моему мнению, данный законопроект больше нацелен на четкое указание, что ежемесячное пожизненное денежное содержание, которое, следует отметить, выплачивается судьям в отставке, также подпадает под право компенсации.

Среди недочетов законопроекта можно отметить неурегулирование вопроса о том, подлежат ли такой компенсации не выплаченные суммы возмещения ущерба, причиненного физическому лицу в результате увечья или нанесения иного вреда здоровью, а также суммы, выплачиваемые лицам, имеющим право на возмещение ущерба в случае потери кормильца (кроме суммы выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании). Эти суммы также считаются не имеющими разового характера, согласно законодательству Украины, поэтому и они должны компенсироваться", — считает Виктория Гетьман.

Но не менее важным остается вопрос: предусмотрено ли новым законопроектом наказание для организаций, задерживающих выплаты пенсий, зарплат и прочих доходов?

«Ответственность за задержку выплат доходов предусматривается специальным законодательством, в том числе об административной и уголовной ответственности, — отметила Виктория Гетьман. — Административная ответственность предусмотрена ст. 41 Кодекса об административных правонарушениях Украины, согласно которой нарушение установленных сроков выплаты зарплаты, пенсий, стипендии, их выплата не в полном объеме влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и граждан — субъектов предпринимательской деятельности — от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (510−1700 грн).

Уголовная ответственность предусмотрена ст. 175 Уголовного кодекса Украины, согласно которой безосновательная невыплата зарплаты, стипендии, пенсии или другой установленной законом суммы гражданам более чем один месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия, учреждения или организации независимо от формы собственности или гражданином — субъектом предпринимательской деятельности влечет наложение штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500−17 000 грн) или исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также, например, Государственная служба труда Украины может наложить на работодателя штраф в размере 15 000 гривен за нарушение сроков выплаты зарплаты или других выплат более чем за один месяц или их выплату не в полном объеме", — подытожила Виктория Гетьман.

Стоит отметить, что Кабинет министров обещает увеличить пенсионные выплаты уже с 1 декабря. Грядущее повышение связано с повышением прожиточного минимума до 2 189 гривен. Благодаря ему после перерасчета минимальная пенсия составит 1 769 гривен (+ 57 гривен), а максимальная — 17 690 гривен (+ 570 гривен). Кроме того, увеличится и надбавка пенсионерам за стаж, который для мужчин составляет более 35 лет, а для женщин — свыше 30 лет. Ежемесячная доплата составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год. Она вырастет на 57 гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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