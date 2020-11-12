В Одессе в офисе экс-нардепа Голубова СБУ нашла фальшивые бюллетени с отметками за Скорика, — СМИ

Служба безопасности Украины предупредила массовую фальсификацию выборов городского головы Одессы. По данным СМИ, фальшивые бюллетени нашли в офисе экс-нардепа Дмитрия Голубова. Их собирались использовать для фальсификаций в пользу кандидата от ОПЗЖ Николая Скорика. О предупреждении массовой фальсификации сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

«Оперативники спецслужбы провели обыск в офисном помещении в Одессе, которое использовалось как „общественная приемная“ одного из общественно-политических деятелей. Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности», — сказано в сообщении.

11 ноября, как сообщил сайт ТСН со ссылкой на одесские телеграм-каналы, поддельные бюллетени, подготовленные для вброса за кандидата от ОПЗЖ Скорика, нашли в офисе экс-нардепа Голубова.

«Дмитрию Голубову предъявлено подозрение. За фальсификацию избирательных документов группой лиц, в том числе бюллетеней, предусмотрено до 10 лет тюрьмы», — написал сайт ТСН.

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