Мужские кроссовки на все случаи жизни

Кроссовки занимают центральное место в обувном гардеробе каждого мужчины. Завоевали они там свое место быстро, всего в несколько десятилетий, обогнав при этом другие виды обуви с более чем столетней историей. Ничего удивительного, так как именно кроссовки справляются лучше любой другой обуви задачей сделать перемещение человека более удобным.

Растущая популярность стиля одежды сasual тоже внесла свою лепту в распространение кроссовок, ведь к удобной одежде полагается удобная обувь. Разнообразные модели кроссовок, а также разные материалы, используемые в процессе производства, позволяют носить их в разное время года и сочетать с одеждой разных стилей.

Как выбрать качественные мужские кроссовки?

Самый легкий способ приобрести качественные кроссовки — это выбрать модель от узнаваемого бренда, например Adidas, Puma, Nike или Reebok. Эти бренды разрабатывают самые высокотехнологичные решения и воплощают их в производстве. Их популярность привела к появлению подделок, но как же уберечься от фальшивок? Покупать кроссовки в магазинах, которые закупают оригинальные модели напрямую у производителей, как интернет-магазин answear.ua. Помимо этого знание отличительных характеристик каждого бренда, пусть и незаметных на первый взгляд, поможет отличить оригиналы от подделок. Например:

Если вы выбрали кроссовки на молниях или с молниями как декоративным элементом, то на них обязательно должна стоять маркировка производителя;

Перед покупкой загляните в официальный каталог производителя — интересующая вас модель должна совпадать с изображением в каталоге на 100%;

Размер обуви должен соответствовать размерной сетке, которая распространена в стране реализации кроссовок;

Товарный ярлык на каждом кроссовке содержит дату производства, размер, заводской номер и номер партии.

Виды мужских кроссовок

При выборе кроссовок первое, что вы должны сделать — это посмотреть за окно: зимние модели содержат утепление в виде подкладок из меха или утепленных стелек. Модели кроссовок для лета, как правило, менее массивные и имеют тонкие стенки.

Обратите внимание на материал кроссовок: это может быть кожа, замша, материя или синтетика.

Тип подошвы тоже очень важен, она может быть более толстой — актуально для прохладного времени года, или тоненькой — отличное решение для лета.

Также можно подобрать кроссовки по внешнему виду. Если вы одеваетесь в стиле сasual или ищете модели кроссовок для занятий спортом или походов в фитнес зал, для вас отлично подойдут спортивные модели. Но если вы одеваетесь более официально, например, носите деловой костюм, вы тоже можете не отказывать себе в удовольствии ходить в удобной обуви: модели с более классическим кроем и менее яркими цветами отлично подойдут.

Как кроссовки сочетаются с одеждой?

Любые модные правила — это условность, поэтому если вы хотите обуть спортивную модель с яркими цветными вставками под деловой костюм, то не отказывайте себе в таком желании. Но если вы придерживаетесь строгого дресс-кода, то выбирайте классические модели не ярких цветов. Постарайтесь подобрать кроссовки, которые не сливаются во цвету с вашей верхней одеждой, но и слишком отличатся они не должны. Если же вы все-таки отдаете предпочтение ярким спортивным моделям, тогда обувайте их под джинсы, шорты, бриджи. Также яркие кроссовки однотонного цвета, например, красного, будут отличным дополнением к вашей одежде нейтральных цветов.

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