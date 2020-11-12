Городской techwear: как выбрать одежду для ежедневного использования в любую погоду

Зачем городскому жителю одежда из мембранной ткани с пометкой waterproof/breathable? Попробуем разобраться, что это за определения и где купить.

Технологичная одежда не только выглядит круто, но и заметно упрощает не только экстремальное времяпровождение, но и нашу повседневную жизнь. Прогулки на свежем воздухе в любую погоду могут быть очень комфортными и приятными, если вы одеты в правильную непромокаемую экипировку. Но покупать специальную одежду только для прогулок по парку не имеет никакого смысла. Тренд на осознанное потребление вынуждает современные урбан-бренды делать функциональную городскую одежду качественной, высокотехнологичной и стильной.

Современный городской techwear — это не только сверхплотные и водонепроницаемые материалы, но и функциональный крой: продуманные системы хранения для гаджетов и документов, вещи-трансформеры, которые могут складываться в небольшой карман или превращаться из куртки в плащ.

Ранее одежда из технологичных тканей создавалась для туристической и военной экипировки, а сейчас она — уже полноценная часть городского гардероба, особенно в сырое и холодное время года.

Какие технологии сейчас используются в techwear для повседневных луков?

Такая одежда сохраняет тепло, но при этом оснащена охлаждением и вентиляцией. Защищает от дождя, небольшого огня и механического воздействия для более продолжительного ношения. За счет специального кроя и материалов технологичная одежда удобна. Из последних трендов — производители интегрируют в одежду гаджеты. В ближайшем будущем возможность зарядить телефон в кармане станет одним из базовых требований к верхней одежде городского жителя.

Разберемся, что с чем сочетается и зачем нам это покупать

Чаще всего технологичная одежда для городского применения актуальна в холодную и сырую, дождливую пору года. Она защитит от влаги, грязи, согреет, в ней будет комфортно передвигаться по городу, ездить с семьей на велосипедах по лесу и выгуливать собаку. Дождь или мокрый снег не должны стать помехой на пути к здоровому и активному образу жизни, а ежедневные прогулки на свежем воздухе — просто must для укрепления иммунитета и здоровья в целом.

От верхней одежды мы ждем водонепроницаемость, легкость, возможность телу дышать и не потеть, хотим видеть износостойкую и крепкую ткань с функциональным дизайном и стильную внешне.

Добиться от одежды водонепроницаемости помогает мембранная ткань. Она разработана в 1969 году и, по сути, это одна из основ любого techwear гардероба. Мембрана — это очень тонкая многослойная ткань с очень маленькими отверстиями, которая защищает от дождя и ветра, но при этом отводит пар от тела. Таким образом, вода не попадет внутрь, а молекулы пара могут выходить наружу.

Вместе с мембранной тканью часто использую водоотталкивающую пропитку. Воск или эмульсия наносится на ткань и покрывает ее нити гидрофобной пленкой, благодаря которой капли дождя не впитываются, а скапливаются на поверхности или скатываются. Ищите на одежде аббревиатуры WP/BR (waterproof/breathable) или durable water repellent, чтобы определить, есть ли такая пропитка в конкретной модели.

Не менее важен наполнитель для верхней одежды. Синтетический может и уступает натуральному пуху по теплоизоляционным свойствам, но сильно выигрывают по другим параметрам: легкость, непромокаемость, простота в уходе. При выборе курток советуем обратить внимание на наполнители Thinsulate, Thermolite, Primaloft, Plumafil.

Еще бывают куртки с подогревом и встроенными нагревательными пластинами, которые питаются от съемного аккумулятора. Чаще всего это легкие куртки, которые спасают человека от снега, дождя и мороза, вплоть до 65 градусов.

К технологичной одежде также относится термобелье. Это нижний базовый слой, и его задача — отводить влагу от тела, накапливая при этом тепло. Для изготовления термобелья часто используют высокотехнологичные синтетические ткани и шерсть. Носят термобелье просто под обычной повседневной одеждой. Качественная терма будет служить годами, и она совершенно незаметна глазу.

Еще один технологический материал, вещи из которого будут круто смотреться в ежедневном гардеробе и обеспечивать комфорт, — это флис. Материал синтетический, из него изготавливают куртки, шарфы, кофты, шапки, костюмы, перчатки. Плюсы флисовой ткани в том, что она легкая, теплая, тонкая и быстросохнущая.

Идеально, когда все эти составляющие используются в комплексе: куртка, штаны из мембранной ткани с пропиткой, надеваются вместе с термобельем и флисовым свитером. Тогда комфорт, тепло и сухость на прогулке вам обеспечены. А если вы захотите провести время более активно: побегать с ребенком или прокатиться на велосипеде, многослойность такого гардероба позволит легко снять что-то лишнее, чтобы было не жарко в процессе физической активности.

Сейчас также есть обувь с мембранной технологией GORE-TEX, которая поддерживает комфортный климат для ног, обеспечивает терморегуляцию и продолжительную водонепроницаемость, защищает от плохой погоды и грязи. Рекомендуем приобрести одну модель, которая останется вам на много сезонов.

Цены

Функциональная одежда и обувь стоит выше среднего. Но предметы этого гардероба носятся очень долго и всегда остаются актуальными. Это хорошее вложение в свой комфорт и здоровье.

Лайфхак от автора: «Как подготовиться к зимнему сезону без ощутимого ущерба для кошелька? Можно купить всё необходимое сразу, но возвращать деньги постепенно. При этом сэкономить еще и 10% от общего чека покупки. Мы долго сравнивали тарифы и условия разных банков и искали тот, предложение которого подойдет под эти критерии».

Sportbank — мобильный банк, карту которого можно открыть дистанционно, не посещая никаких отделений, а потом заказать бесплатную доставку курьером, оплатить покупку, воспользовавшись первым льготным периодом до 120 дней.

«Сумму можно возвращать банку любыми удобными частями в течение 4-х месяцев без процентов. Также вам сразу компенсируется на карту 10% от чека покупки, так называемый кешбэк. Только обратите внимание, что максимальная ежемесячная сумма к выплате — это 555 грн, поэтому просто разделите покупки на 2−3 месяца, чтобы получить еще больше кешбэка со всех ваших спортивных трат», — рассказали в банке.

Популярные бренды технологичной одежды и обуви: Uniqlo, The North Face, Patagonia, Stone Island, Nike, Acronym, Under Armour, Adidas, Geox и другие. Купить одежду можно в одноименных магазинах или сети магазинов «Мегаспорт», «Интерспорт», Lotto, Extreme Style и других.

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