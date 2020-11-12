Менеджеры Богуслаева остановили «Мотор Сич» и отправили сотрудников «в простой»

Работа АО «Мотор Сич» прекращается, а сотрудники отправляются «в простой». Об этом сообщают городские СМИ Запорожья, ссылаясь на работников предприятия. Они уже ознакомились с соответствующим приказом руководства, которое поясняет свое решение эпидемиологической ситуацией.

Как известно, в настоящее время фактически руководит АО «Мотор Сич» почетный президент Вячеслав Богуслаев, хотя такой должности в штатном расписании нет. Он с 90-х годов управлял предприятием, а после приватизации и до продажи контрольного пакета китайским инвесторам в 2016 г. был его собственником. АО «Мотор Сич» до сих пор официально руководят топ-менеджеры, которые были назначены в конце 2015 года Богуслаевым перед заключением сделки с китайцами.

Поскольку акции ПАО «Мотор Сич» арестованы судом по политически мотивированному уголовному расследованию, предприятие три года не проводит собрания акционеров, а это, в свою очередь, не позволяет владельцам акций назначить новый менеджмент и переизбрать органы управления АО.

Эксперты связывают остановку производства на «Мотор Сичи» и сокращение численности сотрудников со сложным экономическим положением предприятия.

«Российский рынок утрачен с 2014 г., а поставки в достаточном объеме на рынок КНР невозможны из-за того, что украинская власть с 2017 года блокирует китайским акционерам доступ к предприятию, 2019 год завершен с чистым убытком 532,72 млн грн., перед этим первое полугодие 2019 года — „минус“ 426 млн грн, первый квартал 2020 года — „Мотор Сич“ отчитывается о чистом убытке в размере 219 млн грн. Из-за ухудшения ситуации завод только за 2 последних года покинули свыше 4,5 тысячи сотрудников, а в целом за время нестабильности было потеряно порядка 8 тыс. сотрудников», — сообщил сайт delo.ua.

Суды рассматривают дела о растратах и хищениях руководителей АО «Мотор Сич» на сумму около 0,5 миллиарда гривен. В начале ноября, как сообщил сайт «РБК-Украина», правоохранители раскрыли кражу с завода авиационного двигателя, который один из руководителей предприятия пытался сбыть у себя в гараже.

Ранее заместитель главы одного из профильных комитетов ВРУ заявил, что Вячеслав Богуслаев получил от китайцев около миллиарда долларов, а арест акций позволяет ему и подконтрольному ему менеджменту предприятия до сих пор осуществлять фактический контроль над АО «Мотор Сич».

Китайские собственники контрольного пакета акций с момента его покупки из-за арестов акций лишены возможности влиять на управление АО «Мотор Сич», соответственно, не могут вмешаться в ситуацию, уволив неэффективный менеджмент Богуслаева, и восстановить нормальную деятельность завода.

Напомним, последние несколько месяцев китайские инвесторы безуспешно пытаются в украинских судах отменить действующие аресты, чтобы получить доступ к управлению активом, в который инвестировано около миллиарда долларов. В частности, они направили в украинское Министерство юстиции Украины претензию о намерении обратиться в международный арбитраж и взыскать с Украины 3,5 млрд долларов за ущерб, причиненный им действиями украинских власти.

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