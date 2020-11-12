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Клуб потребителей

Украинская туристка пожаловалась на тотальную экономию в египетском отеле

18:26 12 ноября 2020
отель Санрайз
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Египетский отель Sunrise Arabian Beach в Шарм-эль-Шейхе на время пандемии при полной загрузке отеля сократил количество работающих ресторанов с 8 до 1, что привело к столпотворению и существенно повышает риск заражения COVID-19. Об этом украинская туристка Нинель Комарова написала на своей странице в Facebook.

Кроме того, туристка указывает на скудный ассортимент блюд и антисанитарию в отеле.

«Жесткий обман от Sunrise Arabian Beach ждал нас: из всех 8 ресторанов работал только ОДИН! Представляете? То есть все отдыхающие отеля практически одновременно завтракали, обедали и ужинали в одном тесном и душном зале, не считая столов на улице, где, в принципе, невозможно было находиться из-за жары!!! Приходишь в ресторан отеля и как будто ты в какой-то заводской столовке: людей много, столы не успевают дезинфицировать, сервировки никакой, можете представить — столовые приборы лежат просто в открытом доступе на многоразовой салфетке. Пыль, брызги проходящих туристов все беспрепятственно летит и оседает на вилках, ножах», — возмущается туристка.

Также, по словам украинки, в барах отеля стали использовать дешевые алкогольные напитки, а персонал якобы приставал к туристкам.

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