"На этой неделе очень странные рейтинги выпустили КМИС и Центр Разумкова"

Блогер Роман Шрайк нашел странную закономерность в динамике рейтингов парламентских партий

«На этой неделе очень странные рейтинги выпустили КМИС и Центр Разумкова — цифры не плясали друг с другом на гигантские по социологическим меркам проценты. А вчера к ним добавились еще и опросы «Рейтинга» с «Социсом». То есть, выстрелили кучей цифр все 4 соцконторы, за опросами которых я слежу.

Я решил разобраться, кто нам врет. Для этого я сделал анализ по всем партиям, упомянутым в четырех опросах, но вас мучить не буду, поэтому рассмотрим циферки только по четырем самым рейтинговым партиям.

(Данные «Социса» я приведу к единому виду — исключу отказавшихся отвечать и тех, кто не пойдет голосовать)

Цифры: КМИС • Социс • ЦР • Рейтинг

Слуга народа: 18.7 • 25.1 • 27.9 • 22.7

ЕС: 19.3 • 17.9 • 21.2 • 15.4

ОПЗЖ: 22.1 • 15.6 • 16.5 • 17.1

Батькивщина: 9.3 • 9.3 • 8.2 • 8.0

Теперь поступим как в фигурном катании — по каждой партии отбросим самый маленький и самый большой процент, а потом у оставшихся двух вычислим среднее арифметическое.

Получаем:

Слуга народа: 23.9

ЕС: 18.6

ОПЗЖ: 16.8

Батькивщина: 8.7

А теперь посмотрим, где получились наибольшие отклонения от нашего «среднего рейтинга».

КМИС. Дали ОПЗЖ аж 5.3% «лишних», а «Слуге» — на 5.2% меньше.

«Социс». Самое большое отклонение — 1.2%.

«Центр Разумкова». Дали ЕС больше на 2.6%, а «Слуге» — на 4%.

«Рейтинг». Казалось бы, «забрали» у ЕС 3.2%. Но если присмотреться, то увидим, что в их опросе присутствует «Удар» с 3.7%, которого в опросах других контор просто нет. Очевидно, что эта партия и отобрала у ЕС недостающие проценты.

Еще особенности. В опросах «Социса» и ЦР есть «Оппоблок», отбирающий доли процентов у ОПЗЖ. У ЦР и «Рейтинга» есть «Наш край» и «Перемога Пальчевского», тоже отбирающие проценты у ОПЗЖ. Это может частично объяснить более низкий рейтинг ОПЗЖ в опросах «Социса», ЦР и «Рейтинга».

Но дикие перепады по рейтингу «Слуг» в опросах КМИС и «Центра Разумкова» объяснить невозможно.

Мораль сей басни:

1) Я не претендую на научность такого подхода. Но он достаточно хорош, чтобы понять, кто и где напорол. Отличившиеся — КМИС и «Центр Разумкова».

2) Для себя я считаю, что «реальные рейтинги» примерно такие: Слуга — 24, ЕС и ОПЗЖ — 19, Батькивщина — 9″, — пишет блогер в Telegram.

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