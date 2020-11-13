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Политика

Нужно уменьшить налоги, чтобы вывести бизнес из тени, — Игорь Палица

16:28 13 ноября 2020
Игорь Палица
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Фискализация, которую предлагает правительство якобы для вывода бизнеса из тени, на самом деле окончательно его уничтожит. Такое заявление сделал народный депутат Украины, лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица в эфире телепрограммы «Право на владу».

«Даниил Гетманцев хочет решать проблему детенизации фискализации. Почему люди уходят в тень и платят зарплаты в конвертах, не платят налоги? Потому что у них нет возможности платить все налоги. Иначе их товар будет неконкурентоспособен», — прокомментировал нардеп.

По его словам, спасение бизнеса возможно только путем уменьшения налогов.

«Что можно сделать, чтобы люди вышли из тени? Первое — загнать их бизнес полностью, чтобы они умерли. И сделать фискализацию, повысить налоги. Идет планомерное уничтожение украинского бизнеса людьми, которые не заинтересованы в том, чтобы в Украине был свой бизнесмен. Но для того, чтобы вывести бизнес из тени, нужно снизить налоги. Чтобы была конкурентоспособность», — считает Палица.

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