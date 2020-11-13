Нужно уменьшить налоги, чтобы вывести бизнес из тени, — Игорь Палица

Фискализация, которую предлагает правительство якобы для вывода бизнеса из тени, на самом деле окончательно его уничтожит. Такое заявление сделал народный депутат Украины, лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица в эфире телепрограммы «Право на владу».

«Даниил Гетманцев хочет решать проблему детенизации фискализации. Почему люди уходят в тень и платят зарплаты в конвертах, не платят налоги? Потому что у них нет возможности платить все налоги. Иначе их товар будет неконкурентоспособен», — прокомментировал нардеп.

По его словам, спасение бизнеса возможно только путем уменьшения налогов.

«Что можно сделать, чтобы люди вышли из тени? Первое — загнать их бизнес полностью, чтобы они умерли. И сделать фискализацию, повысить налоги. Идет планомерное уничтожение украинского бизнеса людьми, которые не заинтересованы в том, чтобы в Украине был свой бизнесмен. Но для того, чтобы вывести бизнес из тени, нужно снизить налоги. Чтобы была конкурентоспособность», — считает Палица.

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