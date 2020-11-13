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Деньги

ТИС выплатил более 1,2 млрд гривен налогов за 10 месяцев 2020 года

17:18 13 ноября 2020
Порт
Светлана СИМОНЕНКО, специально для «ФАКТОВ»

Крупнейший частный стивидор в Украине компания «Трансинвестсервис» (ТИС) за январь-октябрь 2020 года выплатила налогов и сборов в бюджеты разных уровней более 1,2 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба ТИС.

«По сумме налогов и сборов, выплаченных предприятиями группы в государственный и местные бюджеты, ТИС является одним из крупнейших налогоплательщиков Одесской области и портовой отрасли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ТИС увеличил налоговые отчисления на 13,2%», — говорится в сообщении компании.

Таким образом, резюмируют в ТИС, по сумме выплаченных налогов компания может войти в топ-50 крупнейших налогоплательщиков Украины.

ТИС владеет и управляет пятью специализированными морскими терминалами, а также собственной железнодорожной инфраструктурой, в том числе железнодорожной станцией Химическая. ТИС обрабатывает зерновые, рудно-угольные и контейнерные грузы и первым в Украине запустил еженедельный сервис железнодорожных контейнерных перевозок.

В 2019 году ТИС достиг рекордного для украинских портов грузооборота за время независимости Украины, нарастив объемы перевалки до 33,17 млн тонн, то есть по сравнению с 2018 годом — на 29,1%.

Фото пресс-службы ТИС

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