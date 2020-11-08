13 ноября 2020

Пожилой мужчина довольно опрятного вида стоял на троллейбусной остановке и громко повторял:

— Я не знаю, что делать… Я совсем не знаю, что мне делать.

Одни люди в масках заходили в подъехавший троллейбус, другие выходили из него. И никому не было дела до одинокого старика, забывшего дома защитную маску и по этой причине даже не пытавшегося приблизиться к входной двери, объявление на которой предупреждало о том, что в период карантина вход в общественный транспорт без маски строжайше запрещён.

— Мне ведь тут всего лишь несколько остановок проехать, — не обращаясь ни к кому из людей, но словно объясняя всем сразу, что с ним приключилось, говорил мужчина. — К больному товарищу. Он там один, совсем один. А я для него приготовил куриный бульончик. Пока вернусь домой за маской, бульон совсем остынет.

Старика никто не слушал. И людей, наверное, можно было понять. У каждого ведь, наверное, своих проблем невпроворот. Каждый спешил по своим делам. А разве бывает что-нибудь важнее своих собственных дел?

— Дедушка, вот возьмите. Это у меня запасная, — девчушка лет 5−6 осторожно подёргала старика за рукав плаща и протянула ему сложенную вдвое новую медицинскую маску. — Мы когда с папой выходим на улицу, он всегда проверяет, чтобы у меня одна масочка была на лице, а другая в кармане. Папа говорит: на всякий случай. Ну, вот, этот всякий случай и случился…

Отдав изумлённому старику маску, девочка подошла к стоявшему в стороне мужчине, который молча наблюдал за происходившим, не пытаясь даже вмешаться. Было видно, что в их доверительных с дочерью отношениях никто друг друга не смущал замечаниями. Тем более, при посторонних. Взяв отца за руку, она подняла голову и, глядя на него абсолютно влюблёнными глазами, спросила:

— Ну, что, пойдём дальше?

Перед тем, как войти в салон подошедшего троллейбуса, старик долгим благодарным взглядом проводил отца с девочкой, обернувшейся, чтобы помахать незнакомому дедушке рукой. И даже не заметил, как по его небритой щеке скатилась слеза. На медицинской маске, подаренной девчушкой, мокрый след от неё проявился сразу. Но всем, кто это увидел, показалось, что такой же заметный след случившееся оставило в душе каждого из них…

Во Всемирный день доброты, отмечаемый сегодня, позвольте всем именинникам пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.