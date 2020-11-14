Осторожность, осторожность и еще раз осторожность: гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака

Сегодня удачный день для решения финансовых вопросов

ОВЕН

Не следует ждать от нынешнего дня слишком многого, занимайтесь текущими делами. Это хорошее время для наведения порядка как в доме, так и в своих мыслях.

ТЕЛЕЦ

Не хватайтесь за все и сразу. Сконцентрируйтесь на чем-то одном, иначе выполнить все в намеченные сроки вам вряд ли удастся. В этот день неплохо было бы посидеть на диете.

БЛИЗНЕЦЫ

Займитесь тем, что вы долгое время откладывали «на потом». Старайтесь сегодня держаться подальше от массовых скоплений народа, будьте осторожны, находясь на дорогах.

РАК

Не беритесь за сложные вопросы, отдайте предпочтение занятиям по душе. Сегодня не исключены какие-то увеселительные мероприятия, воздержитесь от алкоголя, иначе возможны серьезные проблемы со здоровьем.

ЛЕВ

Несмотря на то что день окажется довольно сумбурный и беспокойный, все же он сулит положительные результаты. Не поднимайте тяжести, берегите спину.

ДЕВА

На первый план могут выйти финансовые вопросы, в этот день лучше отказаться от крупных покупок. Также сегодня следует проявить максимальную внимательность и осторожность, так как велик риск получить серьезные травмы.

ВЕСЫ

Вряд ли нынешний день принесет серьезные проблемы. Удачно будут складываться текущие дела. А вот начало долгосрочных проектов желательно отложить на более подходящий период.

СКОРПИОН

Вероятны встречи со старыми знакомыми, а также получение хороших новостей. Могут, правда, возникнуть финансовые проблемы, воздержитесь от незапланированных и ненужных покупок.

СТРЕЛЕЦ

В этот день не исключены серьезные разногласия с окружающими, старайтесь не говорить лишнего, чтобы не испортить свою репутацию. В сфере личных отношений не спешите разрывать проверенные связи.

КОЗЕРОГ

Благоприятное время для поездок и получения новых знаний. Также неплохо пойдут совместные дела. Будьте внимательны к мелочам, они помогут быстрее достигнуть намеченного.

ВОДОЛЕЙ

Если хотите достичь успеха, берите инициативу в свои руки и приступайте к решительным действиям. Поберегите свой желудок, воздержитесь от употребления копченостей, солений, а также маринованных продуктов.

РЫБЫ

Сегодня усидеть на одном месте окажется довольно проблематично, вас то и дело будет куда-то тянуть. Не стоит давать или брать деньги в долг, иначе рискуете остаться ни с чем. Займитесь профилактикой хронических недугов.

Хорошего вам дня!

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