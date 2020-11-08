15 ноября 2020

Всё-таки верно в народе говорят — не было бы счастья, да несчастье помогло. В 1871 году в американском городе Чикаго случился грандиозный пожар, едва ли не самый масштабный в истории США. Великий Чикагский пожар (так его назвали историки) разрушил половину многомиллионного города и унёс жизни сотен людей, проживавших в нём. В страшном огне, пожираемом буквально всё на своём пути, сгорела и небольшая мастерская по ремонту и обслуживанию швейных машин. Семье Жиллетт, недавно переехавшей в Чикаго из провинциального городишки со звучным французским названием Fond du Lac (Озёрная Глубь), штат Висконсин, эта мастерская приносила не ахти какой доход. Но денег на жизнь хватало. А тут такая беда… Жиллетт-старший с горя крепко запил и все обязанности по содержанию большой семьи пришлось взять на себя Жиллетту-младшему.

Кинг Кэмп Жиллетт долго и безуспешно пытался заниматься прежним семейным бизнесом, стараясь придумать что-нибудь такое, что могло бы быстро и надёжно приносить большие деньги. Но ничего у него не получалось. Пока однажды утром (дело было в 1895 году, ровно 125 лет назад, Кинг Кэмп к тому времени уже успел жениться и устроиться на работу в небольшой компании), стоя перед зеркалом, он вдруг ясно представил, какой могла бы быть бритва для бритья, оснащённая дешёвыми сменными лезвиями. В то время мужчины брились опасными бритвами, которые постоянно тупились и нуждались в постоянном затачивании на кожаном ремне. Идея Жиллетта состояла в том, чтобы сделать составную бритву, лезвие которой можно было бы легко менять, если оно затупилось. И тогда он решил усовершенствовать конструкцию уже существовавших бритв, предложив использовать штампованные лезвия из дешёвой углеродистой стали.

Найдя партнёров, Жиллетт основал The Gillett Company, которая в 1903 году наладила серийное производство безопасных бритв. В первый год было продано всего 50 станков и 168 лезвий, но уже через год их количество соотвественно выросло до 90 тысяч и 123 тысяч. Благодаря своему предпринимательскому таланту Кинг Жиллетт за несколько лет сумел стать миллионером. Придуманный им торговый приём заключался в том, чтобы продавать бритвенные станки ниже себестоимости (!), а иногда и просто раздавать их бесплатно, тем самым привлекая будущих покупателей лезвий к этим станкам. Уже к 1908 году корпорация создала производственные мощности в Канаде, США, Великобритании, Франции и Германии. В 19015 году было продано 450 тысяч бритвенных станков и 70 миллионов лезвий к ним. В 1917 году американское правительство заказало у компании 36 миллионов лезвий для солдат, участвовавших в Первой мировой войне.

Всё шло прекрасно до 1929 года, когда в результате биржевого краха Кинг Жиллетт потерял практически всё своё состояние и даже утратил контроль над своей же компанией — совет директоров вынудил его покинуть руководящий пост. Пережить такое потрясение легендарный изобретатель и предприниматель уже так и не смог и в 1932 году тихо отошёл в мир иной в возрасте 77 лет. Случилось это в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.