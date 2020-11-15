Врачи Ровенской области выступили в поддержку министра здравоохранения Степанова

Врачи Областного центра экстренной медицинской помощи выразили поддержку действующему министру здравоохранения Максиму Степанову. Об этом на своей странице Facebook написал врач в КП ОЦЭМП Ровенской области Андрей Стахнюк.

«Областной центр экстренной медицинской помощи Ровенской области, не раз был в центре внимания министра здравоохранения Украины — Максима Степанова. Спасибо за помощь и поддержку нашей службы и службы экстренной медицинской помощи по всей Украине, в этот нелёгкое для всех время и внимание к нашим проектам и желание поднять престиж нашей профессии», — подчеркнул медик.

Он также отметил, что для спасения людей больницы должны быть укомплектованы всем необходимым. Для этого начатая Степановым реформа должна продолжаться.

«В памяти пролетает много моментов: критические состояния, „адреналиновые“ (экстренные) вызовы и приятные воспоминания, где мы одержали победу! При встречах с пациентами — слова благодарности, слезы радости и воспоминания о пережитом. Главная мотивация, которая нами движет — спасти Жизнь! Чтобы иметь успех, крайне необходимо продолжить начатые реформы по обновлению системы экстренной медицинской помощи», — написал Андрей Стахнюк.

Напомним, ранее Семен Глузман на своей странице в соцсети написал, что участившиеся в прессе нападки на главу Минздрава якобы связаны с желанием команды Уляны Супрун вернуться на руководящие должности.

Фото Facebook Андрей Стахнюк

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