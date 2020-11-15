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Политика

Врачи Ровенской области выступили в поддержку министра здравоохранения Степанова

15:48 15 ноября 2020
Максим Степанов посещает станцию скорой помощи
Инф. «ФАКТОВ»

Врачи Областного центра экстренной медицинской помощи выразили поддержку действующему министру здравоохранения Максиму Степанову. Об этом на своей странице Facebook написал врач в КП ОЦЭМП Ровенской области Андрей Стахнюк.

«Областной центр экстренной медицинской помощи Ровенской области, не раз был в центре внимания министра здравоохранения Украины — Максима Степанова. Спасибо за помощь и поддержку нашей службы и службы экстренной медицинской помощи по всей Украине, в этот нелёгкое для всех время и внимание к нашим проектам и желание поднять престиж нашей профессии», — подчеркнул медик.

Он также отметил, что для спасения людей больницы должны быть укомплектованы всем необходимым. Для этого начатая Степановым реформа должна продолжаться.

«В памяти пролетает много моментов: критические состояния, „адреналиновые“ (экстренные) вызовы и приятные воспоминания, где мы одержали победу! При встречах с пациентами — слова благодарности, слезы радости и воспоминания о пережитом. Главная мотивация, которая нами движет — спасти Жизнь! Чтобы иметь успех, крайне необходимо продолжить начатые реформы по обновлению системы экстренной медицинской помощи», — написал Андрей Стахнюк.

Напомним, ранее Семен Глузман на своей странице в соцсети написал, что участившиеся в прессе нападки на главу Минздрава якобы связаны с желанием команды Уляны Супрун вернуться на руководящие должности.

Фото Facebook Андрей Стахнюк

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