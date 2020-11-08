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Страна: Япония
Мануфактура: Сацума
Время создания: конец ХIX — начало XX века
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Однажды к мудрецу пришел молодой воин и взмолился:
— Помоги, если можешь. Из-за постоянных обид и взаимных претензий моя семья вот-вот разрушится. Подскажи, как нужно себя вести…
Поставив перед гостем четыре чашки разной величины, мудрец налил в самую маленькую немного кислого вина и предложил юноше выпить его до дна. Увидев, как, кривясь и покашливая, тот всё-таки допил эту кислятину, старец сказал:
— Обида подобна кислому вину, а чаша — терпению. Если чаша переполнится и вино прольётся — жди беды… Вот ты выпил вино до дна. Так ведёт себя любящий человек. Он, глотая обиды, продолжает сохранять добрые отношения в семье. А сможешь ли ты выпить ещё одну чашу?
— Вряд ли…
— Выходит, что, если постоянно подливать вино, каким бы любящим ни был человек, но рано или поздно его терпение иссякнет и тогда ваши отношения разрушатся.
Мудрец налил вина в чашу побольше и вдруг, не дожидаясь, пока гость попробует его пригубить, взял эту чашку — и плеснул юноше в лицо. От неожиданности тот остолбенел.
— Ну, вот видишь, — продолжал мудрец, — некоторые люди даже не пытаются терпеть обиды — и тут же выплескивают их на обидчика. Так что подливать им — себе дороже обойдётся.
Затем старец наполнил вином третью чашку — и всю её вылил на голову гостю. Воин терпеливо снёс и это.
— Так ведут себя терпеливые люди. Чаша терпения у них большая, и наполнить её весьма непросто. Но и они могут терпеть лишь до поры — до времени.
Когда очередь дошла до самой большой чаши, гость напрягся в ожидании потока вина, который мог быть на него сейчас излит. Но ничего подобного не последовало. Мудрец поднял чашу и показал, как из незаметной трещины на пол капает вино.
— Это слёзы. Слёзы самых терпеливых и любящих нас людей. Если не подливать вино, чаша со временем опустеет. Но если уж она переполнится…
— …тогда это всё выльется на меня? — попытался угадать окончание фразы молодой воин.
— Нет. Тогда ты потеряешь родного человека.
— Я всё понял, мастер. Благодарю тебя за урок, — с поклоном ответил гость и, поднявшись, уже собрался уходить.
— Что же ты понял? — спросил его старец.
— Либо моя жена поменяет себе чашу…
— Либо что? — Либо я найду себе другую жену. С чашей подходящего мне размера.
— Глупец, — вздохнул старец. — Вот мой тебе совет: найди-ка лучше кувшин с вином поменьше…
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