16 ноября 2020

Однажды к мудрецу пришел молодой воин и взмолился:

— Помоги, если можешь. Из-за постоянных обид и взаимных претензий моя семья вот-вот разрушится. Подскажи, как нужно себя вести…

Поставив перед гостем четыре чашки разной величины, мудрец налил в самую маленькую немного кислого вина и предложил юноше выпить его до дна. Увидев, как, кривясь и покашливая, тот всё-таки допил эту кислятину, старец сказал:

— Обида подобна кислому вину, а чаша — терпению. Если чаша переполнится и вино прольётся — жди беды… Вот ты выпил вино до дна. Так ведёт себя любящий человек. Он, глотая обиды, продолжает сохранять добрые отношения в семье. А сможешь ли ты выпить ещё одну чашу?

— Вряд ли…

— Выходит, что, если постоянно подливать вино, каким бы любящим ни был человек, но рано или поздно его терпение иссякнет и тогда ваши отношения разрушатся.

Мудрец налил вина в чашу побольше и вдруг, не дожидаясь, пока гость попробует его пригубить, взял эту чашку — и плеснул юноше в лицо. От неожиданности тот остолбенел.

— Ну, вот видишь, — продолжал мудрец, — некоторые люди даже не пытаются терпеть обиды — и тут же выплескивают их на обидчика. Так что подливать им — себе дороже обойдётся.

Затем старец наполнил вином третью чашку — и всю её вылил на голову гостю. Воин терпеливо снёс и это.

— Так ведут себя терпеливые люди. Чаша терпения у них большая, и наполнить её весьма непросто. Но и они могут терпеть лишь до поры — до времени.

Когда очередь дошла до самой большой чаши, гость напрягся в ожидании потока вина, который мог быть на него сейчас излит. Но ничего подобного не последовало. Мудрец поднял чашу и показал, как из незаметной трещины на пол капает вино.

— Это слёзы. Слёзы самых терпеливых и любящих нас людей. Если не подливать вино, чаша со временем опустеет. Но если уж она переполнится…

— …тогда это всё выльется на меня? — попытался угадать окончание фразы молодой воин.

— Нет. Тогда ты потеряешь родного человека.

— Я всё понял, мастер. Благодарю тебя за урок, — с поклоном ответил гость и, поднявшись, уже собрался уходить.

— Что же ты понял? — спросил его старец.

— Либо моя жена поменяет себе чашу…

— Либо что? — Либо я найду себе другую жену. С чашей подходящего мне размера.

— Глупец, — вздохнул старец. — Вот мой тебе совет: найди-ка лучше кувшин с вином поменьше…

Всем сегодняшним именинникам — в Международный день, посвящённый терпимости, именно 16 ноября! — разрешите пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.