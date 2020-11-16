Не время идти напролом: гороскоп на неделю

ОВЕН. За что бы вы ни взялись, удача будет на вашей стороне. Можете смело приступать к воплощению задуманного. Берегите здоровье, нынче велик риск обострения хронических заболеваний.

ТЕЛЕЦ. Происходящие события заставят подкорректировать планы на этот период. Не стоит сейчас идти напролом. Успеха удастся достигнуть лишь в том случае, если будете проявлять гибкость и мягкость.

БЛИЗНЕЦЫ. Работа потребует больших затрат сил и энергии, причем рассчитывать стоит только на себя. Предстоит немало встреч и переговоров. В некоторых вопросах старайтесь искать компромиссы, учитывая интересы всех сторон.

РАК. Ожидается довольно продуктивный период. Удастся наконец-то закончить то, что долгое время не могли сдвинуть с мертвой точки. В личной жизни воздержитесь от принятия необдуманных решений.

ЛЕВ. На службе придется направить свои силы на решение организационных вопросов. Руководство по достоинству оценит ваши старания. Вероятны денежные поступления, однако не спешите их тут же тратить.

ДЕВА. Для решения важных вопросов потребуется спокойствие и уравновешенность. Прежде чем приступать к реализации намеченного, тщательно продумайте каждый свой шаг — только при таких условиях вас ждет успех и улучшение финансового положения.

ВЕСЫ. Вы полны сил и энергии, так что можете браться за сложные дела. Старайтесь держать язык за зубами. Помните о том, что недруги и конкуренты не дремлют. Сохраняйте спокойствие в нестандартных ситуациях, надейтесь только на себя.

СКОРПИОН. На вашем пути то и дело могут возникать какие-то преграды. Не нервничайте и не отступайте от намеченных планов — только при таких условиях сумеете добиться желаемого. Не исключено начало романтических отношений.

СТРЕЛЕЦ. В делах служебных лучше не рисковать, старайтесь действовать проверенными методами. Почаще прислушивайтесь к своему внутреннему голосу — сейчас он должен стать для вас главным советчиком.

КОЗЕРОГ. Звезды сулят неплохие шансы в карьерном росте, ими стоит незамедлительно воспользоваться. Не бойтесь браться за сложные дела и выносить на обсуждение свои идеи и предложения. На личном фронте вас ждут приятные события.

ВОДОЛЕЙ. Для воплощения в жизнь намеченных планов следует наладить тесные контакты с нужными и полезными людьми. В этот период следует уделить пристальное внимание сердечно-сосудистой системе, избегайте скачков артериального давления.

РЫБЫ. Вопросы карьеры и финансов могут выйти на первый план. Денежные проблемы заставят ограничить свои желания и скорректировать планы на ближайшее будущее. В выходные вероятна незапланированная дальняя поездка.

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Фото zvg.3dn.ru/

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