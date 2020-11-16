Каким будет курс доллара: прогноз на неделю

Если в конце прошлой недели курсы доллара и евро начали расти, то за прошедшие выходные гривня отвоевала свои позиции. С пятницы, 13 ноября, доллар подешевел на 8 копеек, а евро — на 6 копеек. Так, 16 ноября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,12 грн за доллар и 33,21 грн за евро. На наличном валютном рынке также произошло небольшое укрепление национальной валюты. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,10 грн, купить — по 28,32 грн; евро — сдать по 32,88 грн, купить — по 33,42 грн. Эксперты рассказали, чего ждать на валютном рынке в ближайшую неделю.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне в разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправленно и при этом очень незначительно, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,14 грн до 28,12 грн (-0,1%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,10−28,12 грн до 28,12 — 28,14 грн (+0,1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 28,09−28,34 грн до 28,10 — 28,33 грн (+0,02% - -0,02%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 0,9% до 0,8% за счет роста курса покупки с одновременным снижением курса продажи.

Столь незначительные и при этом разнонаправленные колебания курса доллара за неделю свидетельствуют о том, что на нынешних уровнях он нащупал свое временное равновесие и еще некоторое время останется вблизи текущих значений. На начавшейся неделе мы ожидаем, что курс доллара к гривне сильно не изменится. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,2 грн, а наличный доллар в банках — около 28,1- 28,3 грн", — считает Вадим Иосуб.

Однако ситуация на валютном рынке зависит и от уплаты налогов отечественными компаниями.

«Сегодня начинается сезон налоговых платежей в украинский бюджет, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Экспортерам будет необходимо продавать валютную выручку и предложение долларов на рынке может существенно вырасти. Позиции нерезидентов в облигациях внутреннего госдарственного займа (ОВГЗ) с начала текущего месяца сократились на 2,37 млрд гривен. Вероятно, в ближайшее время они начнут распродажу национальной валюты на межбанке. Торги в пятницу по валютной паре доллар-гривня завершились на уровне 28,12 грн, единая европейская валюта против гривни незначительно ослабла — до отметки 33,26 грн.

С 14 ноября в Украине введен «карантин выходного дня». Ежесуточное число новых больных за это время превысило 12 тысяч человек, поэтому сохраняется вероятность принятия более жестких ограничительных мер. Австрия сегодня объявила полный локдаун до 3 декабря, так как иного способа остановить распространение COVID-19 у властей нет. В США отдельные штаты вводят жесткие карантинные ограничения на местном уровне. По различным оценкам, потери розничного бизнеса от локдауна в выходные могут составить до 40%. По этой причине вероятно сокращение импорта ввиду отсутствия спроса, что, в свою очередь, поможет укреплению курса гривни. Минфин подсчитал, что за 10 месяцев текущего года номинированные в гривнах ОВГЗ привлекли на 25,2% меньше средств, чем за аналогичный период прошлого. Это стало прямым следствием падения интереса нерезидентов ко внутреннему долгу Украины, что сказывается и на валютных курсах.

На предстоящей неделе по курсу доллара к гривне ожидаю коррекции к уровню 28,30 грн. По курсу единой европейской валюты к гривне вероятен рост к отметке 33,35 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Влияние на рынок оказала и позиция Нацбанка по финансированию дефицита госбюджета.

«Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 16 ноября, открылся вблизи пятничной отметки — 28,15 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне заявлений главы НБУ Кирилла Шевченко об отказе финансирования дефицита бюджета эмиссией гривни, что немного снижает опасения рынка, но не снимает вопрос формата финансирования. Тем более что в пятницу было выдано рекордное рефинансирование банкам на уровне 16 млрд гривен, которое может быть направлено на покупку ОВГЗ, что по сути является скрытой эмиссией. Несмотря на это, пока продолжается сезон уплаты налогов и заведения валютной выручки, гривня будет ощущать поддержку.

Переговоры с МВФ не принесли желаемого результата. Вопрос эффективности антикоррупционных действий находится на повестке дня. Также полагаем, что к проголосованному бюджету на 2021 год есть много вопросов. Это фактор негатива для рынка. Еще одним фактором, влияющим на курс гривни, остается карантин «выходного дня» в Украине, который согласны соблюдать не все, что говорит о слабости центральной власти.

Вероятно, на фоне разнонаправленных факторов, с учетом заведения иностранной валюты под налоги, гривня сохранит свои позиции в диапазоне 28,1−28,2 грн за доллар", — уверен Андрей Шевчишин.

Стоить отметить, что в следующем году в Украине предусмотрен рост как минимальной, так и средней зарплат, что может повысить спрос на иностранную валюту. В частности, принятый в первом чтении госбюджет на 2021 год предусматривает повышение средней зарплаты с нынешних 11,9 тыс. грн до 13,6 тыс. грн в течение следующего года. Также запланирован рост минимальной зарплаты до 6 тыс. грн с начала 2021 года, а с июля — до 6,5 тыс. грн.

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