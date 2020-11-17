Как звездные мамы относятся к грудному вскармливанию
Витамины, микроэлементы, ферменты, гормоны — грудное молоко содержит все полезные компоненты, которые так нужны крохе в первые месяцы жизни. Кстати, доказано, что дети на естественном вскармливании не так часто страдают кишечными инфекциями и заболеваниями дыхательных путей. А еще малыши, которые получают молоко полгода и более, в будущем реже набирают избыточный вес.
Но, несмотря на полезность грудного молока, миллионы мам не придерживаются рекомендованного срока кормления.
«Медицинские, социальные и экономические преимущества этого процесса известны и признаны во всем мире. Тем не менее на искусственном питании находятся более 60% детей», — говорит исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. Она считает, что нужно больше инвестировать в товары для грудного вскармливания и оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.
А как относятся к естественному вскармливанию знаменитости? Например, снимок Анжелины Джоли в журнале W 2008 года, где она прикладывает к груди одного из трехмесячных близнецов, наверное, помнит весь мир. А Сальма Хайек однажды взяла на себя ответственность за кормление чужого младенца. Это случилось в 2007. Актриса отправилась в африканские страны, где отсутствуют даже товары для беременных, не говоря уже о специальных смесях. Там она встретилась с женщиной, у которой из-за истощения пропало молоко. Тогда Сальма, недавно родившая дочь, пару недель кормила ее малышку.
Вот еще несколько звезд шоу-бизнеса, которые поделились мнением о вскармливании грудью:
- Знаменитость «Теории Большого взрыва» Маим Бялик считает, что грудное кормление должно длиться как можно дольше. Так, младшего сына актриса родила дома, а отняла от груди, когда мальчишке исполнилось четыре года.
- А вот мать троих детей Тутта Ларсен говорит: продолжать кормление нужно в пределах разумного. «Если женщина считает, что для нее и младенца долгое грудное вскармливание нормально, то чужое мнение волновать ее по этому поводу не должно. Но все же не надо продолжать дольше 2 лет», — уверена звезда.
- Многие боятся, что из-за кормления труднее прийти в форму. Наталья Орейро развеяла миф, ведь благодаря вскармливанию грудью ей удалось сбросить лишние килограммы, набранные за время беременности.
- Джессика Альба помимо актерской карьеры и воспитания детей, успешно занимается бизнесом, поэтому в декрете долго не засиживалась. «Я кормила сколько могла, а не как хотела. Мне нужно было вернуться к работе, поэтому пришлось прекратить грудное вскармливание. Но я с гордостью могу заявить, что сделала все возможное для моих детей», — рассказала в одном из интервью звезда.
- Адель выступает в защиту матерей, которые выбирают смеси для своих деток. «Некоторые не могут кормить грудью. К примеру, из-за депрессии. Поэтому если по той или иной причине молодая мать отказалась от этого, не стоит ее винить», — говорит певица.
- В 2019 году 39-летняя Жизель Бундхен опубликовала в Instagram откровенный пост, приуроченный ко Всемирной неделе кормления грудью. «Особенным моментом, которым я поделилась со своими детьми, было грудное вскармливание. У нас возникла связь, которая не похожа на то, что я когда-либо испытывала», — рассказывала она.
Рождение крохи — важный этап в жизни каждой женщины. И чтобы послеродовой период не вызвал чувства тревоги и депрессии, будущей маме важно окружить себя красивыми, приятными вещами. Кстати, скоро главный праздник шопинга, когда запрос «black friday скидки на детские товары» станет чуть ли не самым частым в поисковой сети. Тогда можно купить подарки к праздникам для малышей или необходимые товары для детской и ухода за ребенком по минимальным ценам. Так что скорее отправляйте желанное в вишлист или корзину.
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