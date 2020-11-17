Как звездные мамы относятся к грудному вскармливанию

Витамины, микроэлементы, ферменты, гормоны — грудное молоко содержит все полезные компоненты, которые так нужны крохе в первые месяцы жизни. Кстати, доказано, что дети на естественном вскармливании не так часто страдают кишечными инфекциями и заболеваниями дыхательных путей. А еще малыши, которые получают молоко полгода и более, в будущем реже набирают избыточный вес.

Но, несмотря на полезность грудного молока, миллионы мам не придерживаются рекомендованного срока кормления.

«Медицинские, социальные и экономические преимущества этого процесса известны и признаны во всем мире. Тем не менее на искусственном питании находятся более 60% детей», — говорит исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. Она считает, что нужно больше инвестировать в товары для грудного вскармливания и оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.

А как относятся к естественному вскармливанию знаменитости? Например, снимок Анжелины Джоли в журнале W 2008 года, где она прикладывает к груди одного из трехмесячных близнецов, наверное, помнит весь мир. А Сальма Хайек однажды взяла на себя ответственность за кормление чужого младенца. Это случилось в 2007. Актриса отправилась в африканские страны, где отсутствуют даже товары для беременных, не говоря уже о специальных смесях. Там она встретилась с женщиной, у которой из-за истощения пропало молоко. Тогда Сальма, недавно родившая дочь, пару недель кормила ее малышку.

Вот еще несколько звезд шоу-бизнеса, которые поделились мнением о вскармливании грудью:

Знаменитость «Теории Большого взрыва» Маим Бялик считает, что грудное кормление должно длиться как можно дольше. Так, младшего сына актриса родила дома, а отняла от груди, когда мальчишке исполнилось четыре года.

считает, что грудное кормление должно длиться как можно дольше. Так, младшего сына актриса родила дома, а отняла от груди, когда мальчишке исполнилось четыре года. А вот мать троих детей Тутта Ларсен говорит: продолжать кормление нужно в пределах разумного. «Если женщина считает, что для нее и младенца долгое грудное вскармливание нормально, то чужое мнение волновать ее по этому поводу не должно. Но все же не надо продолжать дольше 2 лет», — уверена звезда.

говорит: продолжать кормление нужно в пределах разумного. «Если женщина считает, что для нее и младенца долгое грудное вскармливание нормально, то чужое мнение волновать ее по этому поводу не должно. Но все же не надо продолжать дольше 2 лет», — уверена звезда. Многие боятся, что из-за кормления труднее прийти в форму. Наталья Орейро развеяла миф, ведь благодаря вскармливанию грудью ей удалось сбросить лишние килограммы, набранные за время беременности.

развеяла миф, ведь благодаря вскармливанию грудью ей удалось сбросить лишние килограммы, набранные за время беременности. Джессика Альба помимо актерской карьеры и воспитания детей, успешно занимается бизнесом, поэтому в декрете долго не засиживалась. «Я кормила сколько могла, а не как хотела. Мне нужно было вернуться к работе, поэтому пришлось прекратить грудное вскармливание. Но я с гордостью могу заявить, что сделала все возможное для моих детей», — рассказала в одном из интервью звезда.

помимо актерской карьеры и воспитания детей, успешно занимается бизнесом, поэтому в декрете долго не засиживалась. «Я кормила сколько могла, а не как хотела. Мне нужно было вернуться к работе, поэтому пришлось прекратить грудное вскармливание. Но я с гордостью могу заявить, что сделала все возможное для моих детей», — рассказала в одном из интервью звезда. Адель выступает в защиту матерей, которые выбирают смеси для своих деток. «Некоторые не могут кормить грудью. К примеру, из-за депрессии. Поэтому если по той или иной причине молодая мать отказалась от этого, не стоит ее винить», — говорит певица.

выступает в защиту матерей, которые выбирают смеси для своих деток. «Некоторые не могут кормить грудью. К примеру, из-за депрессии. Поэтому если по той или иной причине молодая мать отказалась от этого, не стоит ее винить», — говорит певица. В 2019 году 39-летняя Жизель Бундхен опубликовала в Instagram откровенный пост, приуроченный ко Всемирной неделе кормления грудью. «Особенным моментом, которым я поделилась со своими детьми, было грудное вскармливание. У нас возникла связь, которая не похожа на то, что я когда-либо испытывала», — рассказывала она.

Рождение крохи — важный этап в жизни каждой женщины. И чтобы послеродовой период не вызвал чувства тревоги и депрессии, будущей маме важно окружить себя красивыми, приятными вещами. Кстати, скоро главный праздник шопинга, когда запрос «black friday скидки на детские товары» станет чуть ли не самым частым в поисковой сети. Тогда можно купить подарки к праздникам для малышей или необходимые товары для детской и ухода за ребенком по минимальным ценам. Так что скорее отправляйте желанное в вишлист или корзину.



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