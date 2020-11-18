«Полтора год назад было принято говорить о том, что Зеленский объединил страну»

Журналист и блогер Павел Казарин предрекает в ближайшее время «праздник непослушания» в украинской власти. Вместо монолитной президентской команды за право управлять страной будут бороться все те, кто семь лет назад ощущали себя хозяевами Украины

«Полтора года назад было принято говорить о том, что Зеленский объединил страну. Кто-то сгоряча делал вывод о найденном золотом сечении украинской политики, которое сможет стать общим знаменателем для страны.

Это была ошибка. Зеленский не был точкой консенсуса. Каждый его избиратель придумывал президента самостоятельно — и, в результате, каждый разочаровался в нем по-своему. Кризис доверия и легитимности был делом времени — и как только прежняя монолитность власти начала давать трещину, мы стали наблюдать метастазы…

Вопрос реванша был лишь делом времени. Для этого нужно было немногое. Вакуум управляемости. Кризис легитимности. И спустя полтора года после избрания шестого президента страны такой момент настал… Вакуум президентской власти будут заполнять все те, кто еще семь лет назад ощущали себя хозяевами страны…

Наверняка Владимир Зеленский продолжает считать себя властью. Но особенность в том, что, с точки зрения конкурирующих игроков, он стал инструментом демонтажа власти…

Вопрос о том, кто здесь власть, станет главным вопросом ближайших месяцев. За право дать на него ответ будут бороться адвокаты Москвы. Украинские олигархи. Сословные касты. Региональные бароны. И если вы убеждены, что знаете, кто по итогу победит в этой борьбе — вы ошибаетесь. Потому что этого не знает никто", — считает Казарин.

Фото president.gov.ua

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