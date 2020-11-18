Доллар подешевел, а евро резко подорожал: как изменятся курсы в течение недели

После того, как за прошедшие выходные гривня укрепилась, курс доллара остается стабильным, а вот европейская валюта вновь дорожает. Если в конце прошлой недели курсы доллара и евро начали расти, то за прошедшие выходные гривня отвоевала свои позиции. С понедельника, 16 ноября, доллар подешевел на 1 копейку. Правда, евро подорожал на 19 копеек. Так, 18 ноября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,11 грн за доллар и 33,40 грн за евро. Подобная тенденция наблюдается и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,09 грн, купить — по 28,31 грн; евро — сдать по 33,13 грн, купить — по 33,52 грн.

«За неделю официальный курс доллара к гривне практически не изменился, в других же сегментах валютного рынка он снизился на 0,04−0,2%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 28,11 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,15—28,18 грн до 28,13—28,14 грн (-0,1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 28,10—28,34 грн до 28,09—28,29 грн (-0,04% - -0,2%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 0,9% до 0,7% за счет более быстрого снижения курса продажи.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил о превышении на прошлой неделе предложения иностранной валюты клиентами банков над спросом, которое составило за неделю 67 млн долларов. В то же время на наличном рынке наблюдается превышение спроса на иностранную валюту над предложением, которое с начала ноября составило около 120 млн долларов. По его словам, за прошедшую неделю Нацбанк не проводил валютных интервенций, что свидетельствует о сбалансированности рынка на текущих уровнях.

В течение ближайшей недели мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках — около 28,0−28,2 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Однако некоторые эксперты считают, что курс национальной валюты может снизиться до 28,3 грн за доллар.

«Экспортеры продают валютную выручку для осуществления платежей в украинский бюджет, что видно по объему торгов на межбанковском валютном рынке Украины, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Нерезиденты и НБУ в торгах вчера не участвовали. Первые, вероятно, ждут выплаты процентов по гособлигациям на следующей неделе. Доллар США продолжает удерживать уровень в 28,10 грн. Торги в среду завершились практически на ценах открытия рынка: по валютной паре доллар-гривня — на уровне 28,14 грн, единая европейская валюта против гривни значительно укрепилась — до отметки 33,44 грн.

В ходе вчерашнего аукциона Минфина Украины по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в бюджет было привлечено 2,5 млрд гривен. Следует отметить рост доходности государственных бондов: по трехлетним бумагам она приблизилась к 11% годовых. Рост стоимости заимствований говорит об опасениях инвесторов, которые они закладывают в ставку кредита.

В Верховной Раде продолжаются консультации по проекту бюджета на 2021 год. Как заявил глава профильного комитета Даниил Гетманцев, они завершатся в конце текущего месяца. От размеров дефицита госбюджета на 2021 год зависит выделение Украине траншей от МВФ на сумму 1,5 млрд долларов США. Это привносит неопределенность на межбанк. Кроме того, введенный «карантин выходного дня» ukraine.fakty.ua/361 072 негативно скажется на показателях ВВП по итогам текущего квартала.

До конца недели по курсу доллара к гривне ожидается коррекция к уровню 28,30 грн. По курсу единой европейской валюты к гривне вероятно продолжение роста к отметке 33,55 грн", — считает Андрей Гойлов.

Давление на гривню оказывает наличие больших ее объемов у нерезидентов, готовых покупать доллары и евро.

«Курс гривни в среду, 18 ноября, на открытии торгов откатился до 28,17 грн за доллар по цене продажи, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне заявлений властей США о содействии Украине в налаживании коммуникации с компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax для ускорения подписания контрактов на поставки вакцины от коронавируса.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард бюджет страны на 2021 год, антикоррупционное законодательство и визит миссии фонда в страну. Совет управляющих МВФ в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов. Между тем, новый транш фонда остается пока на паузе и, вероятно, в ближайшие 3−4 месяца не будет предоставлен Украине.



Вместе с этим рынок отыгрывает вчерашние результаты размещения ОВГЗ, которые оказались неудовлетворительными, несмотря на повышение ставок доходности. Трехлетние ОВГЗ размещались под более 11%, но спрос на них оказался низким. При этом банки получили в пятницу рекордный пакет рефинансирования, а нерезиденты находятся в гривне, которую они получили после продажи гособлигаций. Это привело к тому, что на рынке образовался большой запас ликвидности, который в любой момент может девальвировать гривню.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит находиться в диапазоне 28,1−28,2 грн за доллар. Однако если на рынок пойдет ликвидность, следует ждать ослабления. Сдерживать гривню будут экспортеры, которые продолжают заводить валюту под налоговые выплаты", — отметил Андрей Шевчишин.

Кстати, Национальный банк Украину вводит в оборот монету номиналом 10 гривен, которая посвящена Государственной пограничной службе Украины. Монета входит в серию Вооруженные силы Украины. Она посвящается погранслужбе, так как эта структура взаимодействует с ВСУ и другими военными формированиями при отражении вторжения или нападения на территорию нашей страны вооруженных сил агрессора.

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