«Украина просит миссию. Миссия невыполнима»

Блогер Сергей Фурса проанализировал, чем закончился очередной разговор президента Украины с главой МВФ. Президент выпрашивает от Фонда позитивный сигнал, а в МВФ напоминают, что у Украины остались невыполненные обязательства. Причем задачи таковы, что «миссия невыполнима»

Состоялся телефонный разговор между президентом Украины и главой МВФ. Украинская сторона очень просила МВФ прислать миссию. Но МВФ пока не видит такой возможности. Для этого, по словам главы МВФ, необходимо «Full agreement on actions needed prior to program review». Умных людей можно обмануть. Но только один раз. Второй раз они вам уже не верят.

Заявление украинской стороны о том, что мы все выполнили для первого транша, не корректны. Мы может быть выполнили все, что должны были сделать на конец июля. Но конец июля был давно… И если вы выполнили то, что должны были в июле, но говорите о транше в декабре, то вы не получите транш, пока не сделаете все, что надо было исполнить до декабря… И если память плохая, то не беда, все записано в меморандуме.

Было ли когда-то такое уже в истории Украины? Да, это полностью повторяет стратегию «пропетлять», которую использовал Янукович в 2012—2013 гг. Допетлял в итоге.

Но определенное время такая стратегия работает. Ну как, работает. Позволяет избежать коллапса. Полного… Это жесткая диета в условии, когда вы болеете и вам нужно много питаться, чтобы восстановить силы. И если вы долго ее будете придерживаться, то конец вам не понравится.

И вопрос, почему мы оказались на диете во время болезни? Только потому, что кто-то решил, что можно кинуть партнеров. Только потому, что кто-то решил, что можно откатить реформы. Только потому, что кто-то решил, что бороться с коррупцией плохо. Только потому, что кто-то решил, что внешнее управление мешает управлять по-украински.

Ну вот теперь петляем. В рамках давних украинских традиций.





Фото kristalina. georgieva/Instagram

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