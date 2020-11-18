Восстановить главную балетную школу Украины Екатерине Кухар поможет бренд Kolorit

Меньше 0,2% всех бюджетных расходов в 2021 году планируется направить на финансирование учреждений общего среднего и внешкольного образования государственной формы собственности, среди которых и Киевское государственное хореографическое училище (КГХУ) — главная балетная школа в Украине. При этом более 80% расходов составят зарплаты и текущие коммунальные платежи, и только менее 20% могут быть распределены среди всех учебных заведений для проведения ремонтов. (Проект закона о госбюджете, Приложение 3. — Авт.)

Именно поэтому меценаты, такие как бренд Kolorit — популярный производитель лаков и красок, откликнулись на призыв о помощи от нового и. о. директора балетной школы, примы-балерины Национальной оперы Украины и телевизионной звезды Екатерины Кухар.

На балансе Киевского государственного хореографического училища находится 10 000 квадратных метров помещений, требующих обновления, ведь на протяжении 20 лет в училище проводились лишь минимальные ремонтные работы. Разбитые стекла и двери, стены, из которых осыпается краска, ржавые душевые и санузлы, плесень на стенах, поломанная мебель и сплошная разруха — это реалии, с которыми ежедневно сталкиваются воспитанники учебного заведения.

Бренд Kolorit стал главным поставщиком лакокрасочных материалов, необходимых для восстановления уникального учебного заведения.

«Культурная сфера в нашей стране, к сожалению, нуждается в постоянной поддержке. Мы не из тех, кто остается в стороне и ждет, пока положение вещей в государстве изменится. Для бизнеса это дело чести — поддерживать искусство и тем более место, где оно рождается. Именно таким местом рождения и развития талантов и будущих звезд является Киевское государственное хореографическое училище. Мы должны сделать все, чтобы талантливые люди оставались жить, учиться, работать в своей родной стране, получали признание и становились известными на весь мир именно в Украине, а не в иммиграции, прославляя другую страну. Поэтому мы горды быть партнерами училища сейчас и в дальнейшем», — поделился директор компании «Краски Колорит» Игорь Женевский.

За три месяца работы в должности и. о. директора хореографического училища, звезда украинского и мирового балета, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар привлекла внимание общества к ужасающему состоянию школы.

«Мы ищем возможность помочь детям. Уже удалось начать ремонт в учебном корпусе, а именно в раздевалках, душевых комнатах и ​​туалетах. Однако то, что мы сделали за несколько месяцев, — капля в море. Работы еще очень много. Капитального и полного ремонта требует спальный корпус училища. Реставрация необходима учебным классам, коридорам, актовому залу, столовой и балетным залам училища. Стены, потолок, окна, зеркала надо заменить и обновить. Отремонтированная школа будет способствовать физическому и психическому здоровью детей. Они растут с чувством прекрасного, ведь это лучший способ духовного развития человека. Наша задача — развить у учащихся чувство гармонии и красоты, как сажают росток, чтобы он вырос», — отметила Кухар.

Директор компании «Краски Колорит» Игорь Женевский также обратился ко всем строителям с призывом присоединиться к помощи в восстановлении этого учебного заведения.

«Для скорейшего достижения цели — полного обновления учебного заведения и совершенствования материально-технической базы — нужны трудовые ресурсы, а именно ремонтные компании или бригады мастеров, которые могут выполнять работы с использованием материалов ТМ Kolorit. Компания также призывает волонтеров, сознательных предпринимателей и всех неравнодушных к искусству людей сделать свой вклад в развитие Киевского балетного училища», — пояснил Игорь Женевский.

Отечественная балетная школа известна во всем мире, а украинские танцовщики, такие как Леонид Сарафанов, Александр Стоянов, Денис Матвиенко, которые закончили именно КГХУ и на данный момент являются звездами балета с мировым именем, выступают в наиболее известных театрах Европы, Америки и, конечно, Украины. Для многих ценителей этого вида искусства в мире, именно восхищение талантом украинских танцоров становится началом интереса к Украине. Учитывая популярность балета среди высших слоев общества, поддержка национальной балетной школы также является весомым фактором потенциального привлечения инвестиций в экономику Украины.

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