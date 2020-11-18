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«Бороться с проституцией решили силами самого борделя»

14:08 18 ноября 2020
ксу

Попытки урегулировать конституционный кризис в Украине обречены на неудачу. На такие мысли наталкивает список тех, кому поручили найти решение проблемы. Блогер Елена Трибушная приводит грубую, но точную аналогию: «Бороться с проституцией решили силами самого борделя».

Сегодня в ВР создали рабочую группу, которая будет урегулировать политический кризис вокруг Конституционного суда. В нее вошли лучшие люди города:

— два депутата из ОПЗЖ и «За Майбах Коломойского», подписавшие подання в КС про отмену криминальной ответственности за незаконное обогащение: некая Славицкая — экс-помощница Кивалова и фигурантка пленок НАБУ про захват власти судьями ОАСК, и Батенко, депутатская приемная которого находится в бизнес-центре Коломойского, без всяких стеснений и церемоний; то есть оба они кризис этот и спровоцировали в интересах Коломойского и Медведчука.

— правая рука Тимошенко, депутат Власенко, соавтор «подання» в КС про отмену земельной реформы;

— депутат Порошенко Князевич, который на последнем заседании комитета вместе с Власенко и Нимченко (ОПЗЖ) голосовал против всех законов по КСУ.

Думаю, этих пикантных подробностей нашего борделя Владимир Александрович не рассказал главе МВФ, когда сегодня ночью убеждал ее, как он решительно обуздывает кризис в КС и занимается восстановлением антикоррупционной инфраструктуры, ликвидированной его народными депутатами по квоте Коломойского и его новыми политическими союзниками из ОПЗЖ по квоте Кремля.


Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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