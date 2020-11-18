«Отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер»

В больницах, несмотря на бравурные заявления руководства, пациентам с коронавирусом крайне не хватает медицинского кислорода. Зафиксирован еще один летальный случай с пациентом, которому не хватило кислородного концентратора. Ужасной историей поделилась блогер Дана Яровая

Человеку с сатурацией, которому показана реанимация, отказывают в месте в реанимации ибо некуда и дают кислород, внимание!!! на 15 минут в сутки. Вдумайтесь! 15 минут в сутки!!!

Сегодня в ленте наткнулась на пост о том, что женщина на прошлой неделе, находясь в больнице, орала об отсутствии кислорода. Сегодня она умерла.

У моего знакомого в районном центре, отец и сын попали в больницу. И те же 15 минут в сутки им давали кислород. Так вот отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю за умершего отца ему дают ещё 15 минут кислорода, или уже нет.

Вот знаете, меня в этом месте про 15 минут, просто начинает колотить. Кто не пережил признаки удушья во время ковида не поймет. И я, вроде бы как спокойно к ним относилась и у меня был концентратор, но на подкорке все равно этот жуткий страх, что в следующий раз ты можешь не вдохнуть. Я задыхалась настолько, что не могла разговаривать. И еще раз, это я была с концентратором. А теперь представьте человека, который задыхается сутки и ему на 15 минут дают подышать кислородом. На 15 минут в сутки!!!

Это просто Гестапо, Освенцим в чистом виде.

Фото архив dpi.gov.gy

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