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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2014
Скульптор: Ernest Massuet
Размер: 50×36 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Впервые Международный мужской день (International Men’s Day) отпраздновали жители островного государства Тринидад и Тобаго. Произошло это 19 ноября 1999 года. Инициатором проведения такого праздника стал доктор Джермейн Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил Организации Объединённых Наций учредить праздник, способный подчеркнуть положительную роль мужчин в семье и в обществе в целом. Датой проведения доктор Тилуксингх выбрал день рождения своего отца, который, по его словам, был прекрасным примером для подражания.
Удивительным образом инициатива малоизвестного учёного была подхвачена в более, чем 60 странах мира. И теперь ежегодно Международный мужской день отмечают в государствах Карибского бассейна, Азии, Европы, Северной Америки и в Австралии. Трудно понять, почему это произошло. То ли у мужиков в разных частях света не хватало ещё одного весомого повода обосновать свою значимость в этой жизни, то ли просто повода не хватало… Так или иначе, а сегодня, по меньшей мере, несколько миллионов человек за праздничным (или даже не за праздничным) столом поднимут бокал в честь настоящих мужчин, являющихся украшением не только семьи, но и страны в целом.
Дабы не оставаться в стороне от такого замечательного повода, сделаем это, пожалуй, и мы с вами тоже. Тем более, что тост на этот случай у нас был припасён заранее. У одного мудреца спросили: «Кого из ваших сыновей вы цените больше всего?» «Того, — ответил он, — кто держит слово, боится бесчестия и всегда стремится к более высокой цели». Так выпьем же за настоящих мужчин, всегда держащих слово, боящихся потерять честь и стремящихся добиться в жизни большего!
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!
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