Чорний GIG — нова акція інтернет-провайдера Мережа Ланет

Чорна п'ятниця — час наймасштабніших розпродажів року та довгоочікуваний день для всіх любителів шопінгу. Як правило, цей день настає в останню п'ятницю листопада, коли практично всі магазини у всьому світі підтримують цю ініціативу та пропонують своїм реальним або потенційним клієнтам різноманітні акції та величезні знижки.

Сезон знижок: як не помилитися й отримати справжню вигоду

Така приваблива пропозиція стосується не тільки товарного асортименту, але й послуг у всьому їх різноманітті. Справжні мисливці за знижками зможуть замовити й послуги провайдера за надзвичайно вигідною ціною. Але в такий період потрібно бути особливо уважними та обережними, адже іноді акції інтернет-провайдерів не несуть реальної вигоди для покупців. Під заманливими гаслами можуть ховатися досить неприємні сюрпризи — низька швидкість Інтернету, невисокий рівень сервісу чи приховані доплати.

Щоб замовити послуги провайдера належної якості, обирайте лише надійного та перевіреного постачальника Інтернету. Для цього варто відразу звернути увагу на декілька важливих моментів:

визначити співвідношення ціни та якості послуг, що надаються;

переглянути відгуки реальних користувачів, які допоможуть зрозуміти реальну швидкість провайдера та рівень обслуговування клієнтів;

дізнатися швидкість Інтернету, якою ви зможете у подальшому користуватися;

перевірити, чи входить адреса необхідного вам об'єкта до карти покриття;

уточнити щодо наявності додаткових бонусів — інтернет ТБ, програми лояльності та іншого.

Лише зваживши всі позитивні та негативні сторони, ви зможете зробити об'єктивний вибір, грунтуючись на цілому ряді вищезазначених факторів.

Масштабна акція Чорний GIG від Мережі Ланет в Києві

Інтернет-провайдер Мережа Ланет не обмежується лише одним днем ​​та оголошує про цілих три тижні знижок до 99%! У рамках проведення акції Чорний GIG у жителів столиці є прекрасна можливість виграти підключення до гігабітного тарифу на 100 днів всього за 10 грн, отримавши чудову швидкість провайдера, професійну технічну підтримку та сервіс виключно високого рівня. Також до акційного пакету входить сучасне інтернет ТБ — пакет /CORE з понад 150 українськими та міжнародними телеканалами.

400 пакетів зі швидкістю Інтернету до 1000 Мбіт/с будуть розігруватися щотижня до 07.12.2020 двома способами — на офіційних сторінках провайдера у Facebook та Instagram. Але й на цьому приємні сюрпризи не закінчуються, тому що протягом всієї акції будуть розігруватися додаткові призи, серед яких — телевізор 70 «Philips і смартфон Apple iPhone 12 128GB. Брати участь можуть як нові користувачі, так і дійсні абоненти Мережі Ланет. Не пропустіть таку неймовірну можливість, беріть участь у всіх конкурсних активностях і вигравайте дійсно цінні подарунки!

Ви можете зв'язатися з компанією за номером телефону (044) 500−03−03 або за допомогою електронної пошти: [email protected] Також ви завжди можете звернутися в центр обслуговування абонентів, розташований в Києві на проспекті Перемоги, 95.



24

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter