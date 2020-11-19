«За майбутнє» занимает второе место по количеству полученных должностей городских голов

Политическая партия «За майбутнє» занимает второе место по количеству победителей на выборах городских, поселковых и сельских голов. Об этом свидетельствуют сводные данные Центральной избирательной комиссии, сообщили в пресс-службе политсилы.

Сейчас ЦИК подсчитала более 98% результатов выборов мэров. Согласно полученным данным, больше должностей мэров и сельских голов в стране получила партия «Слуга народа» — 225 человек (30,74% от общего количества). Второе место занимает «За майбутнє», которая получила 92 должности (12,43%). Замыкает тройку лидеров «Батьківщина» с 53 головами (7,24%).

Кроме этого, «За майбутнє» может получить еще несколько должностей после второго тура выборов городских голов в Черкассах, Полтаве, Никополе и Бердянске. Кандидаты от политсилы здесь продолжают бороться за победу.

Напомним, политическая партия «За майбутнє» создана лишь в конце весны этого года. Лидером политсилы является народный депутат Игорь Палица.

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