28.18 / 28.40 33.17 / 33.56
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

«За майбутнє» занимает второе место по количеству полученных должностей городских голов

15:16 19 ноября 2020
выборы
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Политическая партия «За майбутнє» занимает второе место по количеству победителей на выборах городских, поселковых и сельских голов. Об этом свидетельствуют сводные данные Центральной избирательной комиссии, сообщили в пресс-службе политсилы.

Сейчас ЦИК подсчитала более 98% результатов выборов мэров. Согласно полученным данным, больше должностей мэров и сельских голов в стране получила партия «Слуга народа» — 225 человек (30,74% от общего количества). Второе место занимает «За майбутнє», которая получила 92 должности (12,43%). Замыкает тройку лидеров «Батьківщина» с 53 головами (7,24%).

Кроме этого, «За майбутнє» может получить еще несколько должностей после второго тура выборов городских голов в Черкассах, Полтаве, Никополе и Бердянске. Кандидаты от политсилы здесь продолжают бороться за победу.

Напомним, политическая партия «За майбутнє» создана лишь в конце весны этого года. Лидером политсилы является народный депутат Игорь Палица.

62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пушилин

Хуже, чем в КНДР: дончане высмеяли очередной "указ" Пушилина

Маршрутка

«А салон тоже так моют?»: пользователей сети шокировал водитель киевской маршрутки

Игорь Мосийчук

Мосийчук захотел избить Арахамию из-за позы перед Тимошенко

Волик

Спас двух девочек и сидел в кресле премьера: стало известно, кто с электрошокером напал на врача «скорой»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер