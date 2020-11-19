"Слуги народа" засекретили сумму, в которую им обошелся провалившийся "опрос от Зеленского"

Нашумевший опрос Зеленского, который проводился во время первого тура местных выборов, был оплачен за счет взносов в поддержку партии «Слуга народа».

Об этом говорится в ответе партии на запрос «Украинской правды». При этом, ссылаясь на закон «О доступе к публичной информации», не называется конкретная сумма, потраченная на проведение опроса.

В политсиле ответили изданию, что информация о финансировании «5 вопросов от президента» не является публичной информацией. «Слуги народа» обещают отразить эти расходы в отчете за 4 квартал года.

Напомним, 13 октября Зеленский 5 вопросов от президента, на которые украинцам предлагалось ответить. Позже стало известно, что опрос оплатит партия Слуга народа.

В свою очередь, гражданская сеть ОПОРА оценила всенародный опрос минимум в 103 миллиона гривен. Цифру озвучила на брифинге глава правления Ольга Айвазовская.

По данным социологов, в опросе от президента участвовало лишь 16,5% участников социологического исследования.



Фото facebook.com/iryna.gerashchenko

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