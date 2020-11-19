Долг «Укрнафты»: государство показало свою способность решать масштабные вопросы, — Сергей Куюн

Принятие закона о погашении долгов «Укрнафты» свидетельствует о способности государства регулировать сложные вопросы и открывает ряд возможностей для решения других проблем нефтеперерабатывающей отрасли. Такое мнение высказал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в комментарии «Новому времени».

«Распутывание долгового узла („Укрнафты“. — Авт.) открывает путь к диалогу относительно „Укртатнафты“ — крупнейшего нефтеперерабатывающего завода, где контроль у Коломойского, но у государства 43%», — отметил Куюн.

По словам эксперта, нефтеперерабатывающая отрасль требует решения множества вопросов, которые, в частности, касаются снижения импортозависимости украинского топливного рынка.

«Перед „Укртатнафтой“ и нефтеперерабатывающей отраслью в целом таких вопросов множество — конкуренция с белорусами и россиянами, дотирование низким акцизом сжиженного газа в ущерб массово производимому внутри страны бензину… НАК также может стать поставщиком нефти для завода», — отметил он.

Кроме этого, по его словам, финансовое оздоровление «Укрнафты» разблокирует счета предприятия, которые сейчас находятся под контролем налоговиков из-за долгов.

«Такая блокировка заставляет „Укрнафту“ прибегать к различным „схемам с участием компаний „Привата“, которые сложно проконтролировать“. Снятие блокады позволит требовать от менеджмента отказаться от них», — уверен Куюн.

Также, по мнению эксперта, выполнение государством обязательств перед «Укрнафтой» позволит начать процесс погашения дебиторской задолженности.

Напомним, принятый 17 ноября 2020 года Закон 4119 («О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год») предусматривает, что НАК «Нафтогаз Украины» получит от Кабинета Министров Украины 32,3 миллиарда грн компенсации за поставки газа в условиях ПСО (публичные специальные обязательства).

После этого «Нафтогаз» заплатит «Укрнафте» 15,1 миллиарда грн за 2,06 млрд куб. газа, поставленных в 2006 году, и проведет авансовый платеж — 24,1 миллиарда грн за газ, который компания добудет в будущем. Это позволит «Укрнафте» выплатить более 30 млрд грн налогового долга.

Денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у «Укрнафты» и «Нафтогаза» после погашения долгов и проведения операций по купле-продаже газа, составят более 12 млрд грн.

Общий объем денежных поступлений в специальный фонд бюджета Украины от операций между НАК «Нафтогаз Украины» и «Укрнафтой» составит 42,5 миллиарда грн.

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