Парубий заразился коронавирусом
Экс-спикер Рады и народный депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook.
«Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь. Всем желаю здоровья и максимального соблюдения мер безопасности», — написал нардеп.
Напомним, ранее стало известно об инфицировании президента Владимира Зеленского, главы его Офиса Андрея Ермака, спикера парламента Дмитрия Разумкова, министра здравоохранения Максима Степанова.
Фото facebook Андрея Парубия74
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