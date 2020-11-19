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Политика

Парубий заразился коронавирусом

19:07 19 ноября 2020
Парубий

Экс-спикер Рады и народный депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook.

«Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь. Всем желаю здоровья и максимального соблюдения мер безопасности», — написал нардеп.

Напомним, ранее стало известно об инфицировании президента Владимира Зеленского, главы его Офиса Андрея Ермака, спикера парламента Дмитрия Разумкова, министра здравоохранения Максима Степанова.

Фото facebook Андрея Парубия

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