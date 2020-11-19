Удачное время для решения бытовых вопросов: гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака

Пятница, 20 ноября, — день не сулит каких-либо перемен или серьезных испытаний. Он подходит для решения бытовых проблем и текущих вопросов. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака. Астрологические прогнозы на неделю и месяц читайте здесь.

ОВЕН

Ожидается довольно спокойный день. Можно завершать начатые ранее дела. При решении текущих проблем нелишне будет прислушаться к советам более опытных людей. Внимательнее отнеситесь к своим расходам, воздержитесь от крупных покупок.

ТЕЛЕЦ

Сегодня стоит держаться подальше от тех, кто не задумывается о последствиях предпринятых ими шагов — эти люди могут завести вас совсем не в ту сторону. Берегитесь простуды, одевайтесь по погоде.

БЛИЗНЕЦЫ

Вряд ли сегодня удастся избежать трудностей в выполнении важных задач, но этим вас не испугать. Благодаря таким качествам как целеустремленность и самодисциплина сумеете достигнуть отличных результатов.

РАК

Как бы вы ни старались сосредоточиться на чем-то одном и главном, вас то и дело будут отвлекать по различным мелочам. Сохраняйте спокойствие и призовите на помощь чувство юмора, которое поможет разрядить нервную обстановку.

ЛЕВ

Для достижения намеченного результата придется приложить немало усилий. Креативный подход к делу и нетрадиционное мышление помогут преодолеть возникшие на пути преграды. Избегайте участия в азартных играх и авантюрных мероприятиях.

ДЕВА

Вероятны успехи в работе, требующей усидчивости, аккуратности и внимательности. А вот поладить с окружающими сегодня будет довольно проблематично, даже самые невинные ваши высказывания могут вызвать у них бурю негодования. Так что лучше держать язык за зубами.

ВЕСЫ

День благоприятен для различных начинаний. Особенно хорошо вы можете справиться с тем, что потребует получения дополнительных знаний и освоения новых навыков. Возможны незначительные финансовые потери из-за необдуманных покупок.

СКОРПИОН

Некоторым этот день может показаться довольно длинным и скучным. Постарайтесь занять себя чем-то интересным и полезным — тогда и время пролетит незаметно, и получите удовлетворение от выполненной работы.

СТРЕЛЕЦ

День хорош для решения насущных проблем. А воплощать что-то новое в жизнь сегодня нежелательно — окончательный результат вас вряд ли порадует. Вечер проведите в кругу семьи, общение с детьми подарит массу положительных моментов.

КОЗЕРОГ

Удачно будет складываться начало дня, поэтому решение важных вопросов желательно запланировать на этот период. В послеобеденное время можно отправляться в поездки или за покупками.

ВОДОЛЕЙ

События нынешнего дня могут заставить вас изрядно понервничать и изменить планы. Постарайтесь как можно быстрее взять себя в руки, чтобы принять правильное решение и определиться с дальнейшими действиями.

РЫБЫ

В серьезных вопросах и важных делах рассчитывайте только на собственные силы, в противном случае рискуете остаться ни с чем. В личных отношениях избегайте резких высказываний, ваши слова могут сейчас сильно ранить близких людей.

Хорошего вам дня!



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