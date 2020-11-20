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«И да, это внесение изменений в "проект Украина", если кто не понял»

8:20 20 ноября 2020
флаг и герб

Журналистка Натали Ищенко считает, что идея создания большого Государственного Герба Украины — это из серии «чтобы сшить страну»

«Для того, чтобы понять смысл событий вокруг «большого герба», надо перечитать стенограмму заседания Верховной Рады в ночь принятия Конституции (1996 год).

Трезубец был абсолютно неприемлемым для коммунистов. Поэтому в тексте записали, что этот символ будет «маленьким гербом», а когда еще будет «большой».

Такое впечатление, что сейчас кто-то напомнил эту историю и требует компенсации. «Чтобы сшить страну».

И так, это внесение изменений в «проект Украина», если кто не понял.

Другими спорными вопросами при принятии Конституции, напомню, были статус Крыма, государственный язык, флаг", — написала Ищенко в Facebook.

Напомним, в четверг, 19 ноября, оргкомитет по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный Герб Украины определил лучший эскиз герба. Победила работа Алексея Кохана. В жюри отметили, что эскиз выполнен в авторском стиле и не имеет никаких заимствований или чуждых элементов. Работа отражает идею соборности и единства Украины.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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