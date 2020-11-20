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«Победа в суде больше ничего не значит»

9:23 20 ноября 2020
суд

Журналист Данила Мокрик пишет, что суд не имеет авторитета у украинцев и не воспринимается, как источник правды и справедливости

«Победа в суде больше ничего не значит.

Вот в чем, возможно, главная проблема нашей вдупель дискредитированной судебной системы: то, что выиграл суд, ничего не значит.

Суд вообще не воспринимается как источник правды и справедливости. Как авторитет.

В теории, каждый мог бы резонно сказать: «Вот я обращусь в суд, и суд все расставит на свои места, и установит, кто прав, а кто — нет!».

Но у нас — не так. Выиграть суд в любом деле — гражданском, административном, хозяйственном, даже уголовном — ничего не значит с общественной точки зрения.

Вторая сторона, и проигравшая, всегда сможет сказать: «А чего вы хотели? Вы типа не знаете, какой у нас в Украине суд?». И тысячи закивают, даже не вникая в суть дела и не читая судебное решение.

И что самое главное — те тысячи будут правы.

И не надо выкручивать, что в этом виноваты те, кто постоянно говорит о коррумпированности судебной системы. Поднимают авторитет правосудия не они, нет. Этот авторитет, вернее — его остатки, поднимают сами судьи. Не все, конечно, но очень многие из них. Гнилые бросают гнилую тень и на нормальных.

Чего я много об этом думаю на днях. Что победа в суде перестала хоть что-то значить", — написал Мокрик в Facebook.

Фото из открытых источников

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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