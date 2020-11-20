Курс доллара резко пошел вверх: что будет дальше

После периода укрепления и стабильности в начале недели курс гривни к доллару вновь начал снижаться. Со среды, 18 ноября, доллар подорожал на 15 копеек, а евро — на 4 копейки. Так, 20 ноября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,26 грн за доллар и 33,44 грн за евро. Падение гривни на 15−20 копеек наблюдается и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,25 грн, купить — по 28,50 грн; евро — сдать по 33,27 грн, купить — по 33,71 грн. Однако в Нацбанке не видят причин для девальвации гривни.

«В четверг доллар США к гривне преодолел психологически важный уровень — 28,20 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Нерезиденты появились с покупками валюты на межбанке, НБУ на торгах отсутствовал, но с продажей долларов был замечен государственный «Укргазбанк». Ему не удалось удовлетворить весь спрос, поэтому с его уходом котировки возобновили рост. Торговая сессия четверга по валютной паре доллар-гривня завершилась на уровне 28,35 грн, единая европейская валюта к гривне укрепилась до отметки 33,54 грн.

Тренд на девальвацию гривни будет продолжаться и на следующей неделе. Спрос на валюту со стороны нерезидентов после неудачных переговоров президента Украины и главы МВФ будет лишь нарастать. Кроме того, они получили процентные выплаты по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Экспортеры начнут получать возмещение НДС, что сдержит их предложение долларов на межбанке.

Эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться: ежесуточное количество новых заболевший уже превысило 13 тысяч человек. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил расходы на строительство дорог из фонда по борьбе с коронавирусом стремлением снизить негативный эффект для экономики от эпидемии. Подобная позиция не встречает понимания у инвесторов, что увеличивает неопределенность на рынке. Сегодня вероятно появление Нацбанка с продажами долларов США на межбанке.

Сегодня по курсу доллара к гривне ожидается рост к уровню 28,40 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, продолжит укрепляться к отметке 33,58 грн", — считает Андрей Гойлов.

Некоторые эксперты еще менее оптимистичны и считают, что в ближайшее время курс национальной валюты к доллару снизится до 28,50 грн.

«Курс гривни в пятницу, 20 ноября, откатился до уровня 28,39 гривен за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне существенного ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и опасений жесткого локдауна на две недели.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ожидает перевыполнения плановых показателей доходности государственного бюджета к концу года. По его словам, такие результаты будут достигнуты «благодаря работе налоговой службы в части минимизации схем уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость».

В начале ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о госбюджете на 2021 год. Документ предусматривает рост ВВП на 4,6%, инфляцию на уровне 7,3% и среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен. Курс гривни, согласно проекту бюджета, в следующем году составит 29,1 грн за доллар. Повторное рассмотрение бюджета-2021 пока отложено. При этом очевидно, что данный бюджет не найдет поддержки у МВФ, отношения с которым могут быть поставлены на «холодную паузу».

Над рынком продолжает нависать большая волна гривневой ликвидности, которая может пойти на покупку иностранной валюты, что сильно надавит на гривню. Вероятно, гривня в ближайшее время упадет до 28,5 грн за доллар, реагируя на сложившийся фон. Сдерживающим фактором будет выступать НБУ, который может выйти на рынок с интервенциями", — отметил Андрей Шевчишин.

При этом в НБУ утверждают, что причин для девальвации гривни нет.

«В Нацбанке считают, что нет причин в случае введения правительством повторного локдауна ожидать резкой девальвации гривни, как это произошло в марте, заявил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Он добавил, что на падение курса гривни в марте повлияла паника нерезидентов, которые пытались быстро вывести свои деньги из страны. Лупин отметил, что аналогичной тактики нерезиденты придерживались во всех развивающихся странах.

На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,5 грн. Наличный доллар — 28,3−28,5 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Стоить напомнить, что в следующем году в Украине предусмотрен рост как минимальной, так и средней зарплаты, что может повысить спрос на иностранную валюту. В частности, принятый в ервом чтении госбюджет на 2021 год предусматривает повышение средней зарплаты с нынешних 11,9 тыс. грн до 13,6 тыс. грн в течение следующего года. Также запланирован рост минимальной зарплаты до 6 тыс. грн с начала 2021 года, а с июля — до 6,5 тыс. грн.

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter