НСЗУ блокирует подписание ковидных контрактов с больницами, — Игорь Палица

Правительство специально создает искусственные препятствия для организации новых койко-мест для больных COVID-19 в больницах, поскольку не хочет тратить на это средства. Такое заявление сделал народный депутат, лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица в эфире программы «Право на владу».

«Сегодня Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) специально блокирует подписание ковидных контрактов с больницами, которые готовы обеспечивать койками больных COVID-19. Они придумывают причины, ошибки, еще какие-то вещи, потому что у государства нет денег. Даже этих 30 или 20 миллиардов, которые остались на бумаге, нет физически. Где они? Надо спрашивать Минфин», — заявил нардеп.

По мнению политика, для создания антиковидных госпиталей государство специально прописывает требования, которые практически невозможно выполнить.

«Нужно срочно изменить требования к формированию медицинских бригад из ковидного пакета. Потому что сегодняшние требования к уровню врачей, их профессионализму не позволяют сформировать эти бригады. Это искусственное ограничение для выделения ковидных пакетов на больницы, которые могут этим заниматься», — отметил политик.

Также, по словам Игоря Палицы, необходимо срочно изменить требования к больницам для запуска ковидного пакета: «Там прописано, сколько должно быть ИВЛ и другого оборудования, без которого можно обойтись. То есть требования НСЗУ искусственно не дают возможности подписывать контракты даже с больницами, которые готовы. Потому что у НСЗУ нет денег».

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