28.26 / 28.50 33.30 / 33.72
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

НСЗУ блокирует подписание ковидных контрактов с больницами, — Игорь Палица

14:17 20 ноября 2020
Игорь Палица
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Правительство специально создает искусственные препятствия для организации новых койко-мест для больных COVID-19 в больницах, поскольку не хочет тратить на это средства. Такое заявление сделал народный депутат, лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица в эфире программы «Право на владу».

«Сегодня Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) специально блокирует подписание ковидных контрактов с больницами, которые готовы обеспечивать койками больных COVID-19. Они придумывают причины, ошибки, еще какие-то вещи, потому что у государства нет денег. Даже этих 30 или 20 миллиардов, которые остались на бумаге, нет физически. Где они? Надо спрашивать Минфин», — заявил нардеп.

По мнению политика, для создания антиковидных госпиталей государство специально прописывает требования, которые практически невозможно выполнить.

«Нужно срочно изменить требования к формированию медицинских бригад из ковидного пакета. Потому что сегодняшние требования к уровню врачей, их профессионализму не позволяют сформировать эти бригады. Это искусственное ограничение для выделения ковидных пакетов на больницы, которые могут этим заниматься», — отметил политик.

Также, по словам Игоря Палицы, необходимо срочно изменить требования к больницам для запуска ковидного пакета: «Там прописано, сколько должно быть ИВЛ и другого оборудования, без которого можно обойтись. То есть требования НСЗУ искусственно не дают возможности подписывать контракты даже с больницами, которые готовы. Потому что у НСЗУ нет денег».

64

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ефремов Михаил

Свобода все ближе: Ефремов сделал важный шаг к получению условного срока

Николай Багач

Украинский легкоатлет умер в канун дня рождения отца-призера Олимпийских игр

Киевсовет

Офис президента продолжает шантажировать Кличко, — эксперт

кризис

Сергей Фурса: «Будет ли у нас кризис без МВФ? Будет кризис»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер