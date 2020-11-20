Кулеба потроллил Лукашенко, заявившего об американских разведчиках в Киеве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба характерной «гифкой» прокомментировал заявление Александра Лукашенко о созданном в Киеве разведцентре США. Пост сделан в Twitter.

Глава украинского МИД отреагировал на слова Лукашенко, утверждающего, что в Киеве якобы создали центр спецслужб США, который теперь «раскачивает» ситуацию в Беларуси. Дмитрий Кулеба не стал давать комментарии этому высказыванию, а «ответил» на него «гифкой», которая ярко демонстрирует всю абсурдность слов Лукашенко.

Напоминаем, Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин просил его «поговорить» с Владимиром Зеленским и убедить, якобы у Кремля нет цели захватить Киев и «оттяпать всю Восточную Украину». Но затем Лукашенко возмутился позицией Зеленского по ситуации в Беларуси.

Фото: Facebook Дмитрия Кулебы

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