21 ноября 2020

Друзья мои, вы даже не можете себе представить, насколько важный сегодня день. Практически для каждого из нас. И вот почему. 21 ноября во всём мире отмечается Всемирный день приветствий. Придумали этот необычный праздник два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак. Было это в 1973 году, в самый разгар «холодной войны». Отправив письма во все концы планеты, братья призвали неизвестных адресатов поприветствовать кого-нибудь ещё (но не меньше 10 человек!). «И тогда мир вокруг вас станет добрее», — говорилось в их послании. Идея была поддержана в 180 странах. И с тех пор в этот день политические деятели и простые рабочие, выдающиеся учёные и знаменитые спортсмены, старики и дети приветствуют друг друга пожеланиями добра и здоровья, благополучия и успехов в важных для каждого делах. Хочется верить, что и мы с вами сегодня с удовольствием воспользуемся этим поводом для приветствия близких нам людей, а то и вовсе незнакомых прохожих.

Кстати, о приветствиях. Они ведь бывают разными. Причём, настолько, что у тех, кто не знаком с местными традициями, это может порой вызывать искреннее удивление. Мне, например, не раз приходилось поражаться странным, на первый взгляд, обычаям в Новой Зеландии — тереться носами, приветствуя друг друга, в Таиланде — сложенные вместе и прижатые к груди ладони поднимать ко лбу, сопровождая это протяжным «ва-а-ай», в Японии — в строго установленном порядке (в зависимости от важности гостя) отвешивать поклоны, произнося «конничива», что в переводе буквально означает «настал день». К счастью, мне не довелось побывать в Гренландии, где эскимосы приветствуют мужчин, не очень сильно ударяя их по спине и по голове. Ну, а если кто-то вдруг перестарается и приложится от всей души?!

Во Вьетнаме один мудрый человек рассказал мне короткую историю, отчасти перекликающуюся с темой нашего сегодняшнего разговора. Однажды старый булочник попросил привести к нему детей из самых бедных семей, проживающих в городе. Приветствуя маленьких гостей, он сказал:

— В корзине перед вами лежит хлеб для каждого из вас. Возьмите по одной буханке и приходите завтра.

Ни говоря ни слова в ответ, ребятня бросилась, расталкивая друг друга, выхватывать из корзины хлеб, а затем, даже не поблагодарив благодетеля, разбежалась по домам. И только одна девочка, которой досталась самая маленькая булочка, оставшаяся на дне корзины, взяла её и со словами благодарности поцеловала булочнику руку и тихонько пошла домой.

На следующий день история повторилась. Но, когда мама девочки разрезала принесенную ребёнком булочку, в ней она обнаружила целую горсть серебряных монет. Девочка тут же вернулась к дому булочника и, увидев его, протянула деньги назад, решив, что он случайно уронил монеты в тесто, выпекая свежий хлеб.

— Нет, дитя моё, — сказал ей старый булочник. — Это не случайность. Я специально положил монеты в самую маленькую булочку, зная, что она достанется тебе. Я хочу, чтобы ты запомнила на всю жизнь — добро всегда возвращается…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.