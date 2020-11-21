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Политика

Накуролесивших на "Гелендвагене" депутатов выгнали из "ЕС" и требуют от них сложить мандаты

12:46 21 ноября 2020
внедорожник

Двое местных депутатов из Львовской области, рассекавшие на джипе по ступенькам у входа в жилую многоэтажку, были за свои «подвиги» исключены из партии «Европейская солидарность». 21 ноября львовское представительство партии исключило из рядов политсилы Андрея Жидачека и Николая Пущака.

Политсила считает, что Жидачек и Пущак должны добровольно сдать депутатские мандаты. Кроме того, партия призывает Солонковскую громаду сместить Николая Пущака с поста зампредседателя ОТГ.

Напомним, камеры наблюдения зафиксировали, как в ночь на 20 ноября в Путомытах Львовской области депутатский внедорожник Mercedes Gelandewagen пытается по ступенькам заехать в подъезд дома. Депутат Жидачек оправдывался, что был в машине пассажиром, а за рулем был водитель Николая Пущака.

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