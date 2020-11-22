Многие сумеют достичь желаемых результатов: гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака

Воскресенье, 22 ноября, — день обещает пройти в доброжелательной атмосфере. Многие сумеют достичь желаемых результатов.

ОВЕН

Звезды в этот день будут благосклонны к тем, кто не боится трудностей и готов действовать решительно. Гармонично будут складываться отношения с близкими людьми, а вот с новыми знакомствами следует быть осторожнее.

ТЕЛЕЦ

День обещает пройти относительно спокойно. Утро подходит для завершения начатых ранее дел, а послеобеденное время желательно посвятить полноценному отдыху. Займитесь профилактикой простудных заболеваний.

БЛИЗНЕЦЫ

Этот период подходит для построения планов на будущее, сбора и анализа нужной информации. Не поддавайтесь на различные манипуляции со стороны окружающих, делайте только то, что считаете нужным.

РАК

Добиться успеха сегодня вам вряд ли удастся, но в целом день окажется интересным и приятным. Могут порадовать встречи с давними знакомыми, не исключены необычные совпадения или сюрпризы.

ЛЕВ

Гороскоп советует не спешить сегодня с выводами и тщательно взвешивать принимаемые решения. Домашние хлопоты могут отнять больше времени, чем планировали, но зато вы останетесь довольны результатами проделанной работы.

ДЕВА

Первая половина дня окажется самым плодотворным периодом, поэтому все важные дела желательно решить именно в это время. Разумное планирование поможет избежать суеты и быстрее достигнуть задуманного.

ВЕСЫ

В целом день окажется благоприятным. Хотя не исключены какие-то несостыковки, из-за которых ваши планы могут претерпеть изменения. В решении некоторых вопросов может пригодиться чужой опыт, так что стоит прислушаться к советам тех, кому доверяете.

СКОРПИОН

Чем бы вы ни занимались в этот день, рассчитывайте только на собственные силы. Вы вряд ли вовремя получите помощь, да и велика вероятность того, что сегодня вам могут оказать медвежью услугу.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня вы сумеете в полной мере проявить свои таланты, чтобы достичь задуманного. Нынешний день может порадовать хорошими новостями и интересными предложениями, которые в скором будущем поспособствуют переменам в вашей жизни.

КОЗЕРОГ

Жизненный потенциал сейчас находится на самом высоком уровне, постарайтесь направить свою бурную энергию в нужное русло. Избегайте поспешных решений, особенно, если это касается финансовых вопросов.

ВОДОЛЕЙ

Плодотворный период. Сегодня вам может оказаться по плечу любое дело. Но будьте начеку — не исключено, что найдутся желающие помешать вам и спутать все планы. Постарайтесь дать таким людям достойный отпор.

РЫБЫ

В начале дня что-то может пойти не так, как планировали. Однако вам удастся довольно быстро исправить ситуацию. Покупки сегодня могут оказаться не очень удачными, так что не спешите расставаться с деньгами.

Хорошего вам дня!



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