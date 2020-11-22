«К сожалению, мы находимся в той группе, которая не может себе позволить покупать вакцину»

Украинская певица Камалия рассказала о перспективах получения Украиной вакцины против COVID-19

«Мне написали, что ЛЯШКО (не Олег) на «право на владу» рассказывал в четверг, что мы там чуть ли не в пяти очерядях стоим чтобы получить вакцину. На что я ответила:

У других стран есть контракты, и мы конкурируем с ними заявлениями. На данный момент в предварительной продаже находится всего 5 вакцин — Pfizer, Moderna, AstraZeneca, российская Sputnik V и какая-то китайская. Г-н Ляшко должен конкретизировать, с кем они подписали контракт, откуда и сколько он ожидает от каждого источника и когда?

«Украина рассчитывает получить первый транш в размере 1,2 миллиона доз вакцины COVID-19 в первой половине 2021 года, и необходимые технические документы должны быть подписаны до 7 декабря», заявил вчера министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Хотите, чтобы я расшифровала его заявление?

В отличие от других стран, это не прямой контракт между Украиной и фармацевтическими компаниями, а скорее между знаковым глобальным планом вакцинации, известным как Инициатива COVAX, направленным на обеспечение справедливого распределения будущих вакцин против коронавируса.

Первый этап распространения вакцины против коронавируса в рамках инициативы COVAX это" 3% населения — медицинские и социальные работники". Наше население составляет 40 миллионов человек, и именно поэтому у министра цифра 1,2 миллиона доз, то есть для 3% нашего населения, но эти дозы предназначены для медицинских и социальных работников, а не для широкого распространения. Так что министру следовало быть более четким в своем заявлении.

Инициатива COVAX разработана таким образом, чтобы более богатые страны, покупающие вакцины, соглашались помочь финансировать доступ и для более бедных стран.

COVAX превысил первоначальную цель по сбору более 2 миллиардов долларов для покупки и распространения вакцин среди 92 стран, соответствующих критериям, которые в противном случае не смогли бы их себе позволить. К счастью или, с моей точки зрения, к сожалению, мы находимся в той подходящей группе, которая не может себе позволить покупать вакцину", — написала Камалия.

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