Курсы доллара и евро продолжают взлет: чего ждать на этой неделе

В конце прошлой недели произошел резкий обвал курса национальной валюты. В выходные падение продолжилось. С пятницы, 20 ноября, доллар подорожал на 10 копеек, евро — на 19 копеек. В понедельник, 23 ноября, НБУ установил официальные курсы на уровне 28,36 грн за доллар и 33,63 грн за евро. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,25 грн, купить — по 28,46 грн; евро — сдать по 33,33 грн, купить — по 33,72 грн. Эксперты считают, что на текущей неделе положение национальной валюты ухудшится еще.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,6−0,9%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,12 до 28,36 грн (+0,9%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за то же время выросли с 28,12−28,13 грн до 28,32−28,34 грн (+0,7%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,09−28,32 грн до 28,25−28,47 грн (+0,6%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 0,8%.

На курс гривни давит вероятность нового локдауна и отсутствие прогресса в переговорах с МВФ, которое затрагивает и отношение других кредиторов.

На начавшейся неделе мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,5−28,6 грн, а наличный доллар в банках — около 28,4−28,6 грн", — считает Вадим Иосуб.

Эксперты отмечают, что на курс гривни отрицательно влияют проблемы с наполнением государственного бюджета и карантинные ограничения.

«В пятницу курс гривни к доллару немного стабилизировался после стремительного падения в четверг, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ в торгах участия не принимал, нерезиденты тоже не стали выходить с покупкой долларов, но в их позициях по-прежнему сосредоточен значительный объем гривни, более 2 млрд грн. Как только у них появится повод появиться на межбанке, курс национальной валюты окажется под сильным давлением. На помощь могут прийти НБУ и «Укргазбанк», но их ресурсы ограничены. Торговая сессия пятницы по валютной паре доллар-гривня завершилась на уровне 28,32 грн, единая европейская валюта к гривне укрепилась до отметки в 33,61 грн.

Экспортеры на этой неделе начнут получать возмещение НДС, поэтому предложение валюты на межбанке может заметно снизиться. С учетом того, что до конца года Украина вряд ли получит транш МВФ, нерезиденты продолжат сокращать свои позиции в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Расходная часть бюджета профинансирована на 64%, что говорит о низкой вероятности выполнения бюджета текущего года в срок. Министр финансов Сергей Марченко высказал уверенность в том, что до конца года доходная часть бюджета будет выше запланированных показателей. Но эти планы может существенно скорректировать двухнедельный локдаун, который правительство будет вынуждено ввести из-за эпидемиологической ситуации. Все это создает дополнительную неопределенность на рынке.

На этой неделе по курсу доллара к гривне ожидаю роста к уровню 28,40 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно продолжит укрепляться к отметке 33,70 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Эксперты отмечают большую важность для валютного рынка позитивных новостей по сотрудничеству с МВФ.

«Курс гривни в понедельник, 23 ноября, держится на отметке 28,32 грн за доллар на фоне того, что правительство Украины ожидает получить от Международного валютного фонда «позитивный сигнал» о поддержке договоренностей для получения очередного транша финансовой помощи в ближайшее время, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с директором-распорядителем МВФ бюджет страны на 2021 год, антикоррупционное законодательство и визит миссии МВФ в страну. Однако рынок настроен очень осторожно, опасаясь, что принятые «маяки» не будут достигнуты, учитывая короткий срок.

Негативом для рынка выступает высокий уровень заражений в стране COVID-19 и риск введения жесткого карантина, что потребует высоких бюджетных расходов, которыми государство не располагает. Кроме того, рынок находится в ожидании крупных погашений на текущей неделе возмещения НДС, а также выходного дня в США — Дня благодарения, что может снизить предложение валюты, в то время как объем спроса способен повыситься на фоне избытка гривни.

Если положительные новости о сотрудничестве с МВФ получат подтверждение, рынок может показать укрепление, однако пока ожидаем движение в диапазоне 28,30−28,40 грн за доллар с попытками ослабления гривни", — отметил Андрей Шевчишин.

Стоит напомнить, что, как сообщил в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» инвестиционный банкир Сергей Фурса, «если бы мы сами не разрушили сотрудничество с МВФ, сейчас без проблем занимали бы деньги и на внутреннем рынке в гривне, и очень дешево на внешнем рынке, и вообще без осложнений проходили бы этот непростой год. Но нынешняя ситуация, когда протестуют предприниматели, потому что на помощь им в бюджете денег нет, стала результатом проблем с МВФ. Было бы сотрудничество с фондом, такая ситуация не сложилась бы, денег было бы достаточно и никто не говорил бы ни о каких проблемах с бюджетом».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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