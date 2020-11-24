Карантин со смыслом: рынок COOP Украина в Конотопе провел масштабную реконструкцию территории

Администрация рынка COOP Украина в Конотопе (Укркоопсоюз) использовала карантины 2020 года для того, чтобы провести масштабную реконструкцию территории и павильонов. Об этом сообщили в пресс-службе СООР Украина со ссылкой на директора предприятия Сумского облпотребсоюза «Конотопский рынок» Леонида Платова.

По данным пресс-службы, весной, когда в стране ввели карантин, Конотопский рынок не работал по профилю два месяца. Но в это время на предприятии велись ремонтные работы, позволившие к концу весны открыть рынок в новом виде.

«Закрытие — это катастрофа для любого предприятия, а для рынка — особенно. Но мы допускали такое развитие событий и подготовились к нему. Посоветовавшись с коллективом, решили использовать время вынужденного простоя с пользой», — объяснил Леонид Платов.

Целью реконструкции было придать рынку черты современного торгового предприятия, привести его к повышенным стандартам, создать удобные условия для продавцов и покупателей. В частности, был сделан навес площадью 842 кв. м над центральным проходом, уложена тротуарная плитка между рядами на площади 975 кв. м.

«Для крыши использовали облегченную металлическую конструкцию, собственно накрытие сделали из поликарбоната производства Израиля, чтобы гарантировать защиту от осадков и ультрафиолетовых лучей. Благодаря большому объему заказа поставщик сделал нам 30%-ю скидку», — рассказал Леонид Платов.

Кроме того, по данным пресс-службы COOP Украина, администрации рынка удалось решить наболевший вопрос с вывозом мусора. Для этого пошли на значительные расходы: приобрели во Львове новые маневренные мусорные баки немецкого производства стоимостью 9000 грн каждый.

«Несмотря на затраты, рынок уже начал экономить: теперь мы точно знаем вес мусора в одном баке и больше не оплачиваем выставленные нам заоблачные счета, которые практически никак нельзя было проверить», — объясняет директор КООП-рынка.

«Конотопский рынок» входит в систему СООР Украина (Укркоопсоюз). Потребительская кооперация на рынках предоставляет рабочие места для 190 тыс. предпринимателей в разных областях Украины.

Напомним, в Украине первое потребительское общество было создано в Харькове в 1866 году.

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