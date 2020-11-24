Кабмин заморозил повышение зарплат учителям в 2021 году: опубликован документ

В сети отреагировали на постановление Кабинета Министров Дениса Шмыгаля от 23 ноября 2020 года, которым снова была оторочена на год реализация принятого в июле 2019 года постановления о повышении зарплат педагогов на 20−70%.

В соответствии с ним с 1 января 2021 минимальная зарплата педагога должна была составить три прожиточных минимума.

Народный депутат Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») считает коронавирусный кризис слабым оправданием, ведь впервые «заморозка» зарплат учителей произошла еще осенью 2019 года.

«Хорошо, что члены правительства знают: повторение — мать учения. Но почему учителя должны отвечать за наши невыполненные домашние задания?» — задался вопросом нардеп.

Отметим, что в 2021 году в Украине предусмотрен рост как минимальной, так и средней зарплаты — принятый в первом чтении закон о государственном бюджете на 2021 год предусматривает повышение средней зарплаты с нынешних 11,9 тыс. грн до 13,6 тыс. грн в течение следующего года. Также запланирован рост минимальной зарплаты до 6 тыс. грн с начала 2021 года, а с июля — до 6,5 тыс. грн.

Фото education.24tv.ua/

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