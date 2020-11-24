АМКУ помогает Богуслаеву блокировать смену менеджмента «Мотор Сичи» и грабить компанию, — эксперт

Действия Антимонопольного комитета Украины по блокированию доступа китайских акционеров к управлению АО «Мотор Сич» создали порочный круг, позволяющий бывшему акционеру Вячеславу Богуслаеву и подконтрольным ему менеджерам беспрепятственно грабить предприятие.

Такое заявление сделал президент Украинского аналитического центра экономический эксперт Александр Охрименко, комментируя очередной отказ АМКУ от рассмотрения заявки группы инвесторов АО «Мотор Сич» на получение согласия на концентрацию контрольного пакета акций компании.

«Налицо порочный круг, фундаментом которого является круговая порука чиновников, злоупотребляющих несогласованностями действующего украинского законодательства, а также руководства АО „Мотор Сич“, противозаконно не допускающего акционеров к управлению предприятием явно с целью дальнейшего использования служебного положения в личных корыстных целях. Сложившаяся ситуация может свидетельствовать об устойчивых коррупционных связях и внеэкономической подоплеке такого развития событий», — заявил эксперт.

Как известно, акции ПАО «Мотор Сич» заблокированы многочисленными арестами, а Антимонопольный комитет Украины под формальными поводами отказывается принимать к рассмотрению заявки на концентрацию.

Согласно информации с официального сайта DCH, акционеры ПАО «Мотор Сич» вскоре вновь обратятся к АМКУ для получения разрешения на концентрацию контрольного пакета акций предприятия, а также направили иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать незаконным решение АМКУ об отказе в принятии к рассмотрению заявок на концентрацию и обязать АМКУ принять их к рассмотрению.

Как сообщил источник в Антимонопольном комитете Украины, АМКУ требует предоставления заявителями доверенности от АО «Мотор Сич».

«В то же время действующий менеджмент АО „Мотор Сич“ не выдает такую доверенность, ссылаясь на тот факт, что заявители не могут предоставить выписку из реестра акционеров. А заявители, как и все 100% акционеров АО „Мотор Сич“, не могут предоставить менеджменту предприятия выписку из реестра акционеров, поскольку акции компании судебными решениями арестованы, а вместе с этим заблокирован доступ к реестрам акционеров», — сказал Охрименко.

Сложившаяся ситуация, по словам Александра Охрименко, — это очевидное подигрывание Антимонопольного комитета бывшему акционеру и подконтрольному ему менеджменту «Мотор Сич».

«Требование АМКУ относительно доверенности — абсолютно сказочное, из разряда „принеси мне, добрый молодец, то, чего не может быть“. Новые акционеры — заявители — однозначно поменяют менеджмент АО „Мотор Сич“ в связи с дефицитом доверия. В настоящее время против должностных лиц предприятия уже возбуждены уголовные дела по факту хищений и злоупотребления служебным положением», — пояснил эксперт, как позиция АМКУ позволяет Богуслаеву и его команде до сих пор сохранять контроль над компанией, противодействовать смене менеджмента новыми акционерами и, как следствие, и дальше безнаказанно грабить «Мотор Сич».

Ранее блогер Диана Михайлова вскрыла бухгалтерские махинации, позволяющие менеджерам Вячеслава Богуслаева буквально «рисовать» прибыль «Мотор Сич» на фоне снижения оборотов, отсутствия заказов и утраты рынков сбыта. Автор отметила, что такая вакханалия возможна лишь в сложившейся абсурдной ситуации, когда компания не может провести общих собраний акционеров из-за арестов и запретов, истекли сроки полномочий законного набсовета и ревизионной комиссии, отсутствуют результаты аудита.

«Своими действиями Украина и Богуслаев за несколько лет превратили „Мотор Сич“ в компанию-пустышку», — написал Михайлова.

В сложившейся ситуации инвесторам предпочтительнее взыскать свои убытки, чем до бесконечности воевать в украинских судах и государственных структурах за получение контроля над чахнущей «Мотор Сичью».

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что обладатели контрольного пакета «Мотор Сичи» из КНР подписали договоры с тремя ведущими международными юридическими компаниями — WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird, которые будут представлять интересы китайских бизнесменов в инвестиционном споре с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере 3,5 млрд долларов через международный арбитраж.

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