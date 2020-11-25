«Срочно! Украинского блогера выдают России»

В Джакарте по запросу России задержали российского диссидента, получившего гражданство Украины. Активистка Юлия Толопа призывает власти Украины отреагировать на случившееся.

Срочно!

Украинского общественного деятеля, блогера и музыканта задержали в Индонезии и выдают по запросу Российской Федерации.

6 ноября 2020 гражданина Украины Михаила Орешникова по требованию РФ задержал Интерпол в аэропорту Джакарта (Индонезия). Друзья и коллеги Михаила многократно обращались в МИД Украины, но их вмешательства в дело оказалось мало. На днях может произойти экстрадиция Михаила в Россию. Ситуация становится критической.

Михаил Орешников — бывший гражданин РФ — активный деятель антипутинского движения сопротивления. В 2014 году открыто выступал против оккупации Крыма и информировал общественность о преступлениях т.н. «Зеленых человечков» в Украине. За свои действия неоднократно был задержан полицией РФ и подвергнут истязаниям. После угроз жизни выехал в Украину, где продолжал как блогер бороться с путинским режимом. Имея украинские корни, в 2016 году Михаил получил украинское гражданство, а перед тем, согласно закону, отказался от гражданства РФ.

В аэропорту Джакарты при задержании у него были изъяты украинские документы, а в акте задержания и последующих документах его записали гражданином РФ.

Ему было запрещено связываться с украинским посольством и первые недели его держали в одиночной камере с ограничением в любых правах (связь, прогулки, информация).

Просьба ко всем СМИ — распространить информацию. Мы не отдадим Михаила в Россию!

Просьба к другим — распространять информацию и пытаться найти соответствующие связи.

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