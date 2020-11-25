Взлет курса доллара замедлился: что будет дальше

Обвал курса национальной валюты, начавшийся на прошлой неделе, в последние дни замедлился. С понедельника, 23 ноября, доллар подорожал на 1 копейку, евро — на 5 копеек. В среду, 23 ноября, НБУ установил официальные курсы на уровне 28,37 грн за доллар и 33,68 грн за евро. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,25 грн, купить — по 28,47 грн; евро — сдать по 33,30 грн, купить — по 33,75 грн. Эксперты отмечают, что на курс гривни сильно влияет отсутствие прогресса в переговорах с МВФ. Кроме того, инициатива президента о выплате украинцам, закрывшим свой бизнес из-за карантина, по 8 тысяч гривен, также может оказать влияние на валютный рынок.

«За неделю официальный курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,6−0,9%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 28,11 грн до 28,37 грн (+0,9%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,13—28,14 грн до 28,34—28,36 грн (+0,8%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,09—28,29 грн до 28,27—28,47 грн (+0,7% - +0,6%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,7%.

Украина в этом году не получит транш МВФ, заявил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства и советник главы Офиса президента Тимофей Милованов. При этом он отметил, что до конца года Украина может принять миссию МВФ и достичь договоренностей на рабочем уровне, и это позволит Украине привлечь финансирование с приемлемой процентной ставкой от других кредиторов.

В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,5−28,7 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Эксперты отмечают, что в нынешних экономических условиях инвесторы не торопятся давать государству в долг деньги под низкие проценты.

«Во вторник на межбанковском валютном рынке гривня к доллару удержала уровень 28,40 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — В конце торгов с покупками были замечены нерезиденты, но котировки существенно не изменились. НБУ в торгах участия не принимал. Торговая сессия вторника по валютной паре доллар-гривня завершилась на уровне 28,35 грн, евро против гривни незначительно ослаб — до отметки 33,64 грн.

Вчера Минфин Украины провел аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В бюджет было привлечено 16,78 млрд гривен. Доходность четырехлетних бондов составила 11,70% - инвесторы не готовы давать в долг дешевле. Это говорит о негативной оценке с их стороны дальнейших перспектив экономики Украины.

В США четверг — выходной день, поэтому межбанк будет функционировать в режиме поставки оплаченной валюты на следующий день. По этой причине пик торговой активности придется на сегодня.

До конца недели по курсу доллара к гривне ожидается дальнейший рост к уровню 28,45 грн, а единая европейская валюта к гривне будет укрепляться до 33,75 грн", — считает Андрей Гойлов.

Кстати, эксперты не исключают, что инициатива президента о выплате украинцам, закрывшим свой бизнес из-за карантина, по 8 тысяч гривен, может оказать влияние на валютный рынок.

«Курс гривни в среду, 25 ноября, находится на уровне 28,36 грн за доллар после того, как президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал делегацию для переговоров с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) по займу на преодоление последствий пандемии коронавируса в стране, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Ранее представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан заявил, что Кабинет министров Украины на внеочередном заседании одобрил проект распоряжения, которым согласовал участие делегации Украины в переговорах с МБРР по заключению соглашения и получению 300 млн долларов займа для преодоления последствий эпидемии COVID-19.

Рынок также переваривает вчерашние данные по размещению ОВГЗ, которое оказалось рекордным за последние 5 месяцев, — 16,78 млрд гривен. Более того, существенно выросли ставки размещения как по коротким облигациям, так и по длинным. Доходность размещения превысила 10% по всей кривой доходности. НБУ еще не представил статистику по изменению держателей ОВГЗ, но, очевидно, часть облигаций была выкуплена банками, получившими рефинансирование на прошлой неделе. Вчерашнее размещение пойдет на погашение долга по ОВГЗ, которое запланировано на сегодня.

Импортеры в ожидании жесткого локдауна снизили активность, что позволяет гривне держаться на достигнутых уровнях. Однако уже завтра рынки в США уйдут на выходной (День благодарения), и перед этим инвесторы будут спешить закрыть «горячие» операции. Кроме того, рынок опасается, что помощь ФОП в размере 8 тысяч грн может частично быть направлена на покупку валюты, что окажет давление на гривню.

Вероятно, в ближайшее время гривня останется в диапазоне 28,30−28,40 грн за доллар с попытками выйти вверх за его пределы — в случае усиления позиций покупателей перед выходными в США", — отметил Андрей Шевчишин.

Стоит напомнить, что, как сообщил в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» инвестиционный банкир Сергей Фурса, сейчас «все зависит исключительно от Украины, потому что МВФ готов кредитовать нашу страну. Просто нужно, чтобы Украина выполняла взятые на себя обязательства. К сожалению, мы, только получив деньги в этом году от МВФ, сразу же «кинули» наших партнеров. И теперь надо не только выполнять существующую программу, которую мы не успеваем выполнять в срок, но и исправить то, что «поломали».

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