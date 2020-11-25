«Я поступил бы, как Путин, если бы мне предложили привиться одной из российских вакцин»

Известный журналист Виталий Портников считает, что Путин ответственно заботится о своем здоровье, и именно поэтому он не прививается широко разрекламированной российской вакциной от коронавируса.

«Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса просто потому, что не может использовать „несертифицированную вакцину“ и ожидает окончания всех необходимых процедур. Лучшую „рекламы“ российских вакцин, думаю, трудно придумать», — пишет Портников в Крым. Реалии.

«На протяжении нескольких месяцев в России говорят о появлении этих вакцин как о несомненном достижении отечественной медицины, о их регистрации сообщал лично Путин. Возражения западных специалистов о том, что понимание эффективности и побочных эффектов российских вакцин может быть получено только тогда, когда ими будет привито куда большее количество людей, с презрением отметались. Конечно, ведь в области вакцин Россия впереди планеты всей, что изменят новые испытания?

Прививки практически уже входят в употребление, хотя их регистрация состоялась без необходимой третьей фазы клинических испытаний. Более того, среди первых прививались высокопоставленные российские чиновники — и не только российские! Это превратилось в настоящую гонку первопроходцев, доказательством лояльности президенту России, объявившему о очередном достижении отечественной науки", — отмечает журналист.

Среди привившихся российской вакциной назывались украинский политик Виктор Медведчук и собственная дочь Путина.

«И вдруг… И вдруг все эти люди, какие бы там должности они не занимали, какие бы родственные связи не имели и какой бы „медицинский патриотизм“ не демонстрировали, оказываются просто добровольцами, испытателями — а вовсе не пациентами. А „главный пациент“ Владимир Путин ожидает реальных результатов испытаний. Что, собственно, логично для любого ответственного человека, заботящегося о своем здоровье. И я поступил бы точно также, как и Путин, если бы мне предложили бы привиться одной из российских вакцин — подождал бы окончания настоящих испытаний, а еще лучше — появления на рынке вакцины западного производства. Как-то надежнее, хотя если российский президент решит использовать западную вакцину, его пресс-секретарь, подозреваю, нас об этом не проинформирует», — пишет Портников.

Фото: Facebook Виталия Портникова

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