Эксперт рассказал, какие уроки Украина должна извлечь из войны в Карабахе

Война между Азербайджаном и Арменией, закончившаяся подписанием трехстороннего договора, дала ряд важных уроков для украинских политиков, ищущих решения окончания боевых действий на Донбассе и возврата аннексированного Крыма. Об этом в статье на Аtlantic Сouncil пишет британский и канадский политолог Тарас Кузьо.

Эксперт отметил, что в основе военной победы Азербайджана лежало не только превосходство в стратегии и военной составляющей, но и в экономическом успехе Баку. Это неизбежный результат противоположных экономических подходов, принятых двумя странами.

Кузьо напомнил, что в начале 1990-х годов, когда Азербайджан и Армения вели свою первую войну, обе были бедными постсоветскими странами. Однако за прошедшую четверть века экономические пути обеих стран резко разошлись.

Армения пыталась построить современную экономику. Азербайджан, в свою очередь, придерживался политики широкого международного экономического сотрудничества и внедрял новейшие технологии. Страна построила стратегические трубопроводы нового поколения и систематически модернизировала свою инфраструктуру.

Эта национальная модернизация принесла дивиденды. К 2010 году добыча нефти выросла более чем в пять раз по сравнению с серединой 1990-х годов. ВВП Азербайджана превысил ВВП Армении.

Армения до сегодняшнего дня продолжает полагаться на устаревшую военную технику российских и советских времен.

«Любая успешная военная кампания должна подкрепляться экономическим превосходством. В случае с Азербайджаном стране потребовалось около четверти века, чтобы извлечь уроки из своего болезненного поражения в 1994 году, модернизировать свою экономику, сформировать прочную сеть региональных союзов и затем в конечном итоге нанести решительный ответный удар», — отмечает Кузьо.

Напомним, военные действия между Азербайджаном и Арменией вспыхнули с новой силой в конце сентября 2020 года. 9 ноября были подписаны договоренности между Баку и Ереваном о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября в видеообращении заявил, что лично несет ответственность за поражение в войне против Азербайджана.

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