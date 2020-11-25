«Нафтогаз» объявил цену газа для населения в декабре: сколько придется платить

Цена газа для бытовых потребителей в декабре составит 6,33 грн за кубический метр газа. Это следует из тарифной сетки компании «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз» не станет поднимать цену на газ, которая была установлена в ноябре. Она составляет 6,33 грн за кубический метр с НДС, при этом не учитывается стоимость доставки.

Цена будет действительна с 1 по 31 декабря. Кроме того, «Нафтогаз» обещает предоставить скидку в 1% при оплате услуги до 15 декабря. Тариф «годовой» сохраняется на уровне 6,45 грн за кубический метр.



Ранее сообщалось, что в 2021 году могут отключать газ в квартирах, в которых не установлены счетчики. Нововведение может начать действовать уже в январе.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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