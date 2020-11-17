С нового года газ могут отключить в квартирах, где нет газовых счетчиков: что нужно знать

Уже несколько месяцев в Украине действует открытый рынок газа для бытовых потребителей. Во всяком случае такая модель предусмотрена законодательством. Однако любые рыночные отношения предполагают не только свободный выбор поставщика газа, но и плату четко за тот объем товара или услуг, который получен потребителем. А с этим на газовом рынке не все в порядке, особенно если речь идет об обеспечении голубым топливом жителей многоквартирных домов. До сих пор большое количество квартир не оборудовано газовыми счетчиками. А ведь согласно действующему законодательству с 1 января 2021 года газоснабжающие организации могут прекратить поставку газа потребителям, чье жилье не оборудовано прибором учета. Правда, именно газоснабжающие компании должны за свой счет установить всем эти приборы. Разъяснить ныне действующую систему установки газовых счетчиков и рассказать, действительно ли тысячи квартир, не оборудованных приборами учета, могут остаться без газа, «ФАКТЫ» попросили адвоката юридической компании Riyako & Partners Екатерину Анищенко.

«По закону с 1 января 2021 года истекает срок установления газовыми компаниями счетчиков газа для населения»

— Действительно ли закон предусматривает, что финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет субъектов хозяйствования только до конца 2020 года?

— Согласно пока действующему Закону Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», поставка природного газа осуществляется при условии его коммерческого учета для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется:

комплексно, в том числе для отопления, — с 1 января 2012 года;

для подогрева воды и приготовления пищи — с 1 января 2016 года;

только для приготовления пищи — с 1 января 2021 года.

С целью обеспечения коммерческого учета природного газа для населения субъекты хозяйствования, осуществляющие распределение природного газа на соответствующей территории, оснащают потребителей природного газа — физических лиц, то есть население, индивидуальными счетчиками газа. Общедомовой счетчик газа может быть установлен только с согласия совладельцев многоквартирного дома в порядке, определенном статьей 10 Закона Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».

Таким образом, газораспределительные предприятия обязаны обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется для подогрева воды и приготовления пищи. В соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей», государство:

обеспечивает потребителям защиту их прав;



предоставляет возможность свободного выбора продукции, получения знаний и квалификации, необходимых для принятия самостоятельных решений во время приобретения и использования продукции в соответствии с их потребностями;



гарантирует приобретение или получение продукции другими законными способами в объеме, обеспечивающем уровень потребления, достаточный для поддержания здоровья и жизнедеятельности.



Согласно действующему Закону Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», с 1 января 2021 года истекает срок установления субъектами хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется только для приготовления пищи.

— Но ведь тысячам людей счетчики до сих пор не установлены газовыми компаниями. Как государство собирается решать эту проблему?

— В парламенте готовится законопроект, призванный решить проблему. В случае утверждения и вступления в силу проекта Закона Украины от 05.11.2020 г. N 4248−1 «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» относительно пересмотра сроков установления потребителям счетчиков природного газа указанные сроки будут изменены. Предлагается просмотр и перенос конечных сроков установки индивидуальных счетчиков для населения, проживающего в квартирах и частных домах, где природный газ используется для приготовления пищи, до 1 января 2023 года.

Как отмечает законодатель, указанный законопроект нацелен, в частности, на улучшение организации работы по внедрению стопроцентного коммерческого учета природного газа для населения.

Однако на практике обычным гражданам будет предложено, что в случае отказа от установки счетчиков распределение топлива прекращается населению, проживающему в квартирах и частных домах, в которых газ используется только для приготовления пищи, — с 1 января 2023-го. А субъекты хозяйствования, распределяющие природный газ, обязаны обеспечить установку счетчиков людям, проживающим в квартирах и частных домах, — до 1 января 2023 года.

То есть потребитель имеет право отказаться от установки счетчика в своей квартире, однако с 1 января 2023 года ему могут прекратить предоставлять услуги по газоснабжению.

«Газовые компании не имеют права отказать потребителю в установке счетчика за их счет»

— Могут ли газовщики отказать человеку в бесплатной установке счетчика либо потребовать у него за это плату?

— Субъекты хозяйствования, распределяющие газ, не имеют права отказать потребителю в установке счетчика газа за счет газораспределительных предприятий. Ведь для продолжения обеспечения коммерческого учета природного газа, используемого только для приготовления пищи, и за счет планируемых тарифных источников был утвержден План развития газораспределительных систем на 2020−2029 годы и инвестиционные программы на 2020 год, которыми предусмотрено установление 126 тысяч 730 единиц индивидуальных счетчиков газа населению.

- Как в случае отсутствия счетчика начисляется плата за газ?

— Расчеты за предоставление населению услуг по газоснабжению в случае использования домовых счетчиков газа производятся в соответствии с Временным положением о порядке предоставления населению услуг по газоснабжению в условиях использования счетчиков природного газа. В случае отсутствия счетчиков газа плата за услуги по газоснабжению рассчитывается в соответствии с установленными законодательством нормами потребления и ценами на газ.

— Как быть если люди, чье жилье не оборудовано счетчиком, какое-то время не проживали дома и не пользовались газом?

— Возможно проведение перерасчета за период не более шести месяцев в случае временного отсутствия по основному месту жительства потребителя или членов его семьи или за фактически предоставленные услуги по газоснабжению при отсутствии счетчика газа — при условии представления в месячный срок газоснабжающей организации письменного заявления с соответствующими подтверждающими документами.

В свою очередь, организация обязана рассматривать в установленном порядке претензии потребителя о предоставлении услуг по газоснабжению и при наличии оснований удовлетворять его требования.

Если между потребителем и газоснабжающей организацией не достигнуто соглашение о предоставлении услуг по газоснабжению, сумме оплаты, возмещении убытков, спорные вопросы решаются в судебном порядке.

Стоит отметить, что контроль за соблюдением правил, регулирующих отношения между газоснабжающими организациями, газотранспортными организациями и гражданами-потребителями, осуществляют в пределах своих полномочий Минэнерго, НКРЭКУ, Госпотребстандарт и Антимонопольный комитет, а потому с целью защиты своих прав нелишним будет обратиться к указанным организациям, — подытожила Екатерина Анищенко.

Напомним, что в Украине резко выросли цены на газ для населения. Только крупнейшая компания НАК «Нафтогаз Украины» с ноября повысила тариф на голубое топливо на 34,7%. Другие поставщики по всей стране также увеличили цены, объясняя это подорожанием газа в Европе.

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